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Информационный сайт города Гусева

Семья из Гусевского района признана победителем Всероссийского конкурса

1 августа 2019, 16:30
В Общественной палате Российской Федерации накануне состоялось заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года», на котором были подведены итоги и определены победители.

В этом году в номинации «Многодетная семья» победила семья Инны и Сергея Башкировых. Супруги воспитывают шестерых детей, трое из которых приемные. Два старших сына и дочь уже взрослые, самостоятельные люди. Младший сын Егор учится в школе, а в 2013 году семья взяла на воспитание брата и сестру из специализированного дома ребенка г. Гусева.

Организаторы Всероссийского конкурса «Семья года» — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Его цель — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

В этом году конкурс проходил в четвертый раз по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». В оргкомитет поступило более 350 представлений на победителей региональных этапов. Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители федеральных и региональных органов государственной власти, некоммерческих организаций, а также видные общественные деятели.

Торжественная церемония награждения пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском Дворце.

Стоит отметить, что это уже не первая победа представителей Калининградской области. Так, в 2016 году в номинации «Золотая семья России» награды была удостоена семья Шишлянниковых из Славска, а в 2018 году семья Петровых из Нестеровского района победила в номинации «Сельская семья».

Справка:

По информации регионального министерства социальной политики, на 1 января 2019 года в Калининградской области проживает 8 519 многодетных семей, в которых воспитываются 27 428 детей. При этом в 980 семьях — четверо детей, в одной воспитываются одиннадцать, а в девятнадцати семьях — от 8 до 10 детей.
семья конкурс
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# 1Андрей (не Петрович)
Какие печальные старшие сыновья!
Сегодня, 16:36   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2ГераБуФфон
Цитата: Андрей (не Петрович)
Какие печальные старшие сыновья!
при чем,второй год...
Сегодня, 16:43   ЦитироватьОтветить
00
Е
# 3ЕвГен
Всегда здОрово,когда в чем-то побеждают многодетные семьи,где помимо своих есть ещё и приемные дети. Такие люди достойны уважения. 
Но двое парней справа и правда какие-то невесёлые...на из месте я б за родителей был рад!
Сегодня, 16:50   ЦитироватьОтветить
10

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