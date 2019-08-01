Семья из Гусевского района признана победителем Всероссийского конкурса

1 августа 2019, 16:30

В Общественной палате Российской Федерации накануне состоялось заседание оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года», на котором были подведены итоги и определены победители.



В этом году в номинации «Многодетная семья» победила семья Инны и Сергея Башкировых. Супруги воспитывают шестерых детей, трое из которых приемные. Два старших сына и дочь уже взрослые, самостоятельные люди. Младший сын Егор учится в школе, а в 2013 году семья взяла на воспитание брата и сестру из специализированного дома ребенка г. Гусева.



Организаторы Всероссийского конкурса «Семья года» — Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Его цель — пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



В этом году конкурс проходил в четвертый раз по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья — хранитель традиций». В оргкомитет поступило более 350 представлений на победителей региональных этапов. Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители федеральных и региональных органов государственной власти, некоммерческих организаций, а также видные общественные деятели.



Торжественная церемония награждения пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском Дворце.



Стоит отметить, что это уже не первая победа представителей Калининградской области. Так, в 2016 году в номинации «Золотая семья России» награды была удостоена семья Шишлянниковых из Славска, а в 2018 году семья Петровых из Нестеровского района победила в номинации «Сельская семья».



Справка:



По информации регионального министерства социальной политики, на 1 января 2019 года в Калининградской области проживает 8 519 многодетных семей, в которых воспитываются 27 428 детей. При этом в 980 семьях — четверо детей, в одной воспитываются одиннадцать, а в девятнадцати семьях — от 8 до 10 детей.

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