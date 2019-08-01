Сегодня Гусев встречал участников программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в рамках одного из крупнейших образовательных проектов страны. Как сообщили в пресс-службе Правительства Калининградской области, во время вчерашней встречи губернатора с делегацией Антон Алиханов сказал, что учитывая персональный состав резерва такие стажировки помогают учитывать специфику региона при принятии важных государственных решений и дают возможности для обмена опытом.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев за круглым столом рассказал прибывшим «резервистам» о реализации нацпроектов, а также о преимуществах и особенностях нашего округа в сферах образования, науки, экспорта. Также Александр Китаев ответил на вопросы участников круглого стола.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для участников региональной стажировки был организован визит в интонационно-промышленный кластер Технополис GS. Делегация резерва ознакомилась с инфраструктурой предприятия, посетила площадки ДжиЭс, Нанотех и ЦТС.
Представителями министерства образования и министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области и администрацией Гусева обсуждались возможности внедрения новых моделей взаимодействия образования бизнеса и власти, проблемы и перспективы развития промышленного экспорта. В перспективе диалог будет продолжен на региональных и федеральных площадках.
Гусев посетили участники программы подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров
1 августа 2019, 22:22
Админстрация Гусевского района
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