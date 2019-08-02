С 3 августа поезд № 6415 сообщением Калининград — Балтийск, курсирующий по выходным и праздничным дням, будет отправляться с Южного вокзала в 9:50 (а не в 10:30 как в действующем расписании). Поезд будет курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования и прибывать в Балтийск в 10:51.
Изменение в расписание внесено по просьбам жителей восточных районов области. Теперь уже в ближайшие выходные дни пассажиры поезда Чернышеское — Гусев — Черняховск — Калининград, прибывающего на Южный вокзал в 9:44, могут без пересадки отправиться тем же самым рельсобусом к морю, в Балтийск.
В остальном график движения поездов на Балтийском направлении не меняется.
С подробным расписанием пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
В выходные дни жители Гусева смогут добраться до моря без пересадки
2 августа 2019, 14:59
электричка поезд
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