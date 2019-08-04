/ / / «Гусевский консервный комбинат» нарушал требования законодательства в сфере ветеринарии

4 августа 2019, 21:56

ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;



п. 6.10. «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности (СП № 3238-85);



п. 6.6. «Санитарных правил для холодильников».



Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в отношении ООО «Гусевский консервный комбинат» (далее — Общество) проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства в сфере ветеринарии. Место нахождения Общества — Калининградская область, г. Гусев.По результатам проверки Управлением в отношении Общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной Управлением проверки. Обществом допущены нарушения требований следующих требований в сфере ветеринарии:ООО «Гусевский консервный комбинат» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.В действиях исполнительного директора ООО «Гусевский консервный комбинат», также, усмотрено событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусматривает ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.Административное правонарушение допущено по вине должностного лица юридического лица, так как он своими действиями (бездействием) нарушил требования вышеуказанных документов в сфере ветеринарии.При рассмотрении дела об административном правонарушении исполнительный директор Общества признан виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выразившееся в нарушении ветеринарного законодательства, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.