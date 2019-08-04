/ / / «Гусевский консервный комбинат» нарушал требования законодательства в сфере ветеринарии

По результатам проверки Управлением в отношении Общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной Управлением проверки. Обществом допущены нарушения требований следующих требований в сфере ветеринарии:
- ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- п. 6.10. «Санитарных правил для предприятий мясной промышленности (СП № 3238-85);
- п. 6.6. «Санитарных правил для холодильников».
ООО «Гусевский консервный комбинат» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
В действиях исполнительного директора ООО «Гусевский консервный комбинат», также, усмотрено событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусматривает ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
Административное правонарушение допущено по вине должностного лица юридического лица, так как он своими действиями (бездействием) нарушил требования вышеуказанных документов в сфере ветеринарии.
При рассмотрении дела об административном правонарушении исполнительный директор Общества признан виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выразившееся в нарушении ветеринарного законодательства, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.