В МФЦ Гусева проходит конкурс детских рисунков «Дети на защите здоровья взрослых»

5 августа 2019, 15:06

Главная цель проекта «Услуга идет к человеку», которая реализуется в нашем муниципалитете при поддержке Фонда президентских грантов, через совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, — обратить внимание каждого жителя нашего округа на ведение здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни.



Многофункциональный центр «Мои документы» и местная общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов совместно с детскими садами Гусевского городского округа выступили с инициативой проведения на базе МФЦ конкурса детского рисунка на тему «Дети на защите здоровья взрослых», который продлится месяц с 1-го августа.



Первоочередная задача конкурса, по мнению организаторов, в игровой форме проинформировать детей о возможных проблемах здоровья взрослых, а также научить детей при необходимости помочь своим бабушкам, дедушкам, родителям или даже незнакомому человеку оказать первую медицинскую помощь.



На конкурс принимаются работы детей в возрасте от 3 до 7 лет. По условиям — работа должна быть выполнена на бумаге формата А4 любым удобным автору способом (цветными карандашами, восковыми мелками, акварелью, гуашью и прочими материалами) и до 20 августа ее необходимо принести в МФЦ, расположенный по улице Советской дом 6. Рисунок должен иметь название и подпись с обратной стороны: имя, фамилия и возраст конкурсанта, название дошкольного учебного заведения, которое посещает ребенок, контактный номер телефона.



Отдать свой голос за понравившийся рисунок сможет каждый желающий, посетив МФЦ.



Режим работы МКУ ГГО «МФЦ»:

пн, вт, чт, пт — с 08.00 до 18.00;

среда — с 08.00 до 20.00;

суббота — с 08.00 до 14.00.



Итоги конкурса будут подведены до 20 сентября 2019 года.

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