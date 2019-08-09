Утром 9 августа 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал конкретных результатов по освоению федеральных средств на сферу прекрасного, сообщает информационное агентство «Русский Запад»..
Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак и главы муниципалитетов отчитались перед губернатором о получении и тратах средств по национальному проекту «Культура». Губернатор акцентировал внимание подчинённых на исполнительской дисциплине.
«Сейчас сильно пугать не буду: это национальный проект, нужен результат, — сказал Антон Алиханов, губернатор Калининградской области. — С нас спросят и перед людьми тоже нужно отчитаться и им представить всё это на суд. Хорошо, договорились?»
Как стало известно во время совещания в правительстве, на новую сцену, звуковую аппаратуру и осветительные приборы для Гусевской школы искусств планируют потратить более 500 тысяч рублей.
«Светлогорску из федерального бюджета выделена субсидия в 3 миллиона 797 тысяч рублей, а из регионального бюджета — 147 тысяч рублей, на оснащение детской школы искусств имени Гречанинова музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами», — рассказал Владимир Бондаренко, глава администрации Светлогорского городского округа.
Закупки идут по итогам электронных аукционов.
В ДШИ отремонтируют сцену и закупят новую звуковую аппаратуру
9 августа 2019, 21:00
ДШИ
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