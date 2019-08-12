/ / / В Гусевском округе полным ходом идёт уборочная кампания и озимый сев

12 августа 2019, 16:53

озимая пшеница убрана на площади 4352 гектаров — валовой сбор 25 тысяч 406 тонн, урожайность 58,4 центнера с гектара, процент убранных площадей 59;



тритикале озимая, убрана 230 гектаров — процент убранных площадей 85;



яровой ячмень убран на площади 90 гектаров — процент убранных площадей 100.



В Гусевском городском округе полным ходом идёт уборочная кампания и озимый сев в хозяйствах. Как сообщили в отделе сельского хозяйства администрации округа, посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами, подлежащая уборке в 2019 году, составляет 14 213 гектаров.По состоянию на 12 августа 2019 года убрано 4 672 гектара зерновых культур, что составляет 33% посевной площади. Валовой сбор составил 27 236 тонн, урожайность 58,3 центнера с гектара.По состоянию на 12 августа в городском округе полностью убран озимый рапс на площади 3 684 гектарах. Валовой сбор составил 11 582 тонны, урожайность 31,4 центнера с гектара.На сегодняшний день в Гусевском городском округе озимым рапсом уже засеяно 1 234 гектара (30 процентов плана).В посевной площади зерновых культур Гусевского городского округа 5 426 гектаров занято под кукурузой на зерно, сроки созревания которой наступят в середине октября.