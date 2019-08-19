/ / / Павел Сергеевич Пистрак — офицер связи 2-го Гвардейского танкового корпуса

Павел Сергеевич родился в Петрограде в 1916 году. Перед началом Второй мировой войны поступил авиамехаником во французскую армию. С осени 1943 года он находился в СССР, принимая активное участие в боевых действиях.
Воевал в качестве офицера связи в составе Тацинского танкового корпуса в Пруссии, в том числе и под гумбиннен, так как хорошо владел французским, немецким и русским языками.
За бои Пруссии Павел Сергеевич был награжден военным крестом Франции, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией и медалью за взятие Кёнигсберга.
Павел Сергеевич Пистрак погиб в 1951 году в автокатастрофе.
Владимир Летягин