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Павел Сергеевич Пистрак — офицер связи 2-го Гвардейского танкового корпуса

19 августа 2019, 16:34
Павел Сергеевич Пистрак — офицер связи 2-го Гвардейского танкового корпуса
Вместе с лейтенантом Игорем Всеволодовичем Эйхенбаумом, о котором мы рассказывали ранее, в состав 2-го Гвардейского танкового корпуса от авиаполка Нормандия-Неман был откомандирован переводчик аспирант (младший лейтенант) Павел Сергеевич Пистрак.

Павел Сергеевич родился в Петрограде в 1916 году. Перед началом Второй мировой войны поступил авиамехаником во французскую армию. С осени 1943 года он находился в СССР, принимая активное участие в боевых действиях.

Воевал в качестве офицера связи в составе Тацинского танкового корпуса в Пруссии, в том числе и под гумбиннен, так как хорошо владел французским, немецким и русским языками.

За бои Пруссии Павел Сергеевич был награжден военным крестом Франции, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией и медалью за взятие Кёнигсберга.

Павел Сергеевич Пистрак погиб в 1951 году в автокатастрофе.

Владимир Летягин
великая отечественная война история
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