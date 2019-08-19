/ / / Павел Сергеевич Пистрак — офицер связи 2-го Гвардейского танкового корпуса

19 августа 2019, 16:34

Владимир Летягин

Вместе с лейтенантом Игорем Всеволодовичем Эйхенбаумом, о котором мы рассказывали ранее, в состав 2-го Гвардейского танкового корпуса от авиаполка Нормандия-Неман был откомандирован переводчик аспирант (младший лейтенант) Павел Сергеевич Пистрак.Павел Сергеевич родился в Петрограде в 1916 году. Перед началом Второй мировой войны поступил авиамехаником во французскую армию. С осени 1943 года он находился в СССР, принимая активное участие в боевых действиях.Воевал в качестве офицера связи в составе Тацинского танкового корпуса в Пруссии, в том числе и под гумбиннен, так как хорошо владел французским, немецким и русским языками.За бои Пруссии Павел Сергеевич был награжден военным крестом Франции, орденом Красной Звезды, медалью за победу над Германией и медалью за взятие Кёнигсберга.Павел Сергеевич Пистрак погиб в 1951 году в автокатастрофе.