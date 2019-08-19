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Информационный сайт города Гусева

Партнерские отношения с соседними республиками приносят свои плоды

19 августа 2019, 14:12
В прошлый понедельник глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел совещание, на котором обсудили вопрос реализации проектов программ приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020» и «Россия-Польша 2014-2020».

По словам начальника управления экономического и перспективного развития Алексея Родина по программе «Россия-Литва 2014-2020» на первый конкурс, который стартовал 10 апреля прошлого года, было подано пять заявок, из которых была одобрена одна и с июля этого года уже реализуется на территории округа. Остальные отклонены совместным техническим секретариатом. На второй конкурс, который стартовал уже 17 апреля текущего года, было подано две заявки, одна из которых отклонена, другая находится на рассмотрении совместного технического секретариата.

Что касается программы «Россия-Польша 2014-2020» то, как доложил Алексей Родин, в июле прошлого года было подано 18 заявок.

«Одна заявка одобрена, — говорит начальник управления, — по ней в нашем городе будут отремонтированы шесть улиц: Советская, Лесная, Маяковского, Северная, Смирнова и переулок Сосновый. Двенадцать заявок находятся на рассмотрении совместного технического секретариата, а пять отклонены. По всем заявкам, которые находятся на рассмотрении Секретариата, были подготовлены дополнительные материалы, уточнения, недостающие документы и пояснительные записки. Все они были представлены в совместный технический секретариат. И есть шансы на то, что они будут согласованы».

Глава администрации поручил не ослаблять работу в этом направлении, ведь победа проектов по программам пригроничного сотрудничества, это не только возможность привлечения в бюджет дополнительных средств и реализации мероприятий на территории округа для улучшения качества жизни гусевцев.

Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
приграничное сотрудничество Польша Литва
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П
# 1Протуберанец
было подано 18 заявок «Одна заявка одобрена... 
Вот это достижение... Ремонт Смирнова, Маяковского и Северной с др. двумя улицами и так был запланирован на выделенные деньги Евросоюза по программе пригроничного сотрудничества. А с остальным что? Ах да, с остальным надо неослаблять работу в этом направлении, как сказал глава города.
Вообщем все как всегда. Есть деньги-будет вам ремонт, нет-ждите их выделения. Привлечь в наше время инвестора, очень большая удача, очень большие риски. 

Пардонте, пригрАничного конечно же😁
Сегодня, 14:32   ЦитироватьОтветить
10
З
# 2Земляк
Вот уже два года пишут про договоренности ремонта этих улиц.
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить
00
6
# 3666
обещанного три года ждут
Сегодня, 18:50   ЦитироватьОтветить
00

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