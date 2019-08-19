/ / / Партнерские отношения с соседними республиками приносят свои плоды

По словам начальника управления экономического и перспективного развития Алексея Родина по программе «Россия-Литва 2014-2020» на первый конкурс, который стартовал 10 апреля прошлого года, было подано пять заявок, из которых была одобрена одна и с июля этого года уже реализуется на территории округа. Остальные отклонены совместным техническим секретариатом. На второй конкурс, который стартовал уже 17 апреля текущего года, было подано две заявки, одна из которых отклонена, другая находится на рассмотрении совместного технического секретариата.
Что касается программы «Россия-Польша 2014-2020» то, как доложил Алексей Родин, в июле прошлого года было подано 18 заявок.
«Одна заявка одобрена, — говорит начальник управления, — по ней в нашем городе будут отремонтированы шесть улиц: Советская, Лесная, Маяковского, Северная, Смирнова и переулок Сосновый. Двенадцать заявок находятся на рассмотрении совместного технического секретариата, а пять отклонены. По всем заявкам, которые находятся на рассмотрении Секретариата, были подготовлены дополнительные материалы, уточнения, недостающие документы и пояснительные записки. Все они были представлены в совместный технический секретариат. И есть шансы на то, что они будут согласованы».
Глава администрации поручил не ослаблять работу в этом направлении, ведь победа проектов по программам пригроничного сотрудничества, это не только возможность привлечения в бюджет дополнительных средств и реализации мероприятий на территории округа для улучшения качества жизни гусевцев.
Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»