Стройцентр Стройцентр
/ / / Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил Гусев
Информационный сайт города Гусева

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил Гусев

20 августа 2019, 20:54
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил Гусев
Сегодня с рабочим визитом город Гусев посетил министр по культуре и туризму Правительства Калининградской области Андрей Ермак. Совместно с главой администрации Гусевского округа Александром Китаевым и заместителем председателя Калининградской областной Думы Александром Богдановым они проверили ход выполнения работ по капитальному ремонту Майского филиала МАУ «ГДК» в рамках нацпроекта «Культура».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогу визита Андрей Ермак отметил, что все работы ведутся согласно «дорожной карте», которая была изначально согласована. Также была намечена перспектива участия в следующем этапе национального проекта «Культура» с целью капитального ремонта еще одного сельского филиала дома культуры в поселке Кубановка.

Следующий объект, который посетили сегодня министр по культуре и туризму области вместе с главой администрации Гусевского округа, был Физкультурно-оздоровительный комплекс, где собравшиеся обсудили возможные варианты развития пляжной инфраструктуры на территории спортивного учреждения рядом с рекой Писса.

Завершился насыщенный рабочий визит осмотром места проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение». Подготовка поля для проведения реконструкции идет полным ходом.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеАдминистрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домовАдминистрация Гусева проводит ряд конкурсов на выполнение работ по ремонту домовГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГГород Гусев с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства областиГород Гусев с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства области
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»