Сегодня с рабочим визитом город Гусев посетил министр по культуре и туризму Правительства Калининградской области Андрей Ермак. Совместно с главой администрации Гусевского округа Александром Китаевым и заместителем председателя Калининградской областной Думы Александром Богдановым они проверили ход выполнения работ по капитальному ремонту Майского филиала МАУ «ГДК» в рамках нацпроекта «Культура».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, по итогу визита Андрей Ермак отметил, что все работы ведутся согласно «дорожной карте», которая была изначально согласована. Также была намечена перспектива участия в следующем этапе национального проекта «Культура» с целью капитального ремонта еще одного сельского филиала дома культуры в поселке Кубановка.
Следующий объект, который посетили сегодня министр по культуре и туризму области вместе с главой администрации Гусевского округа, был Физкультурно-оздоровительный комплекс, где собравшиеся обсудили возможные варианты развития пляжной инфраструктуры на территории спортивного учреждения рядом с рекой Писса.
Завершился насыщенный рабочий визит осмотром места проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение». Подготовка поля для проведения реконструкции идет полным ходом.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак посетил Гусев
20 августа 2019, 20:54