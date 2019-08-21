/ / / В Калининградской области продолжается ремонт ДК в рамках нацпроекта «Культура»

По контракту ремонтные работы в Доме культуры посёлка Майское нужно завершить осенью. Чтобы успеть к сроку строители трудятся в две смены.
Специалист ДК Ксения Никулина-Мамина показывает, где разместятся творческие мастерские. Изюминка проекта — стеклянная веранда.
Проект ремонта ДК в соседнем посёлке Кубановка выходит на стадию экспертизы. Часть помещений в аварийном состоянии.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— В советские времена Дома культуры строили с размахом, в зале Кубановского ДК могла разместиться половина посёлка — 310 мест.
Лариса Гераськина, заведующая Кубановского ДК:
— Индийское кино — это значит, весь посёлок сидит и плачет. Все собирались, и мест даже не было, в проходах стояли люди, но это было и прошло, не вернуть, но, можно вернуть людей в общественное место, где досуг будет обеспечен.
Есть предложение сделать этот зал универсальным, для проведения концертов и спортивных занятий.
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму правительства Калининградской области:
— Могу сказать, что наличие здесь какого-то спортивного блока идее Дома культуры не противоречит, а наоборот будет дополнять и ещё больше привлекать людей. Не только детей, тем более, здесь будет соответствующая инфраструктура.
Ориентировочная стоимость проекта около 30-ти миллионов рублей. Финансирование может осуществляться по нацпроекту «Культура». Работы по ремонту ДК планируют начать в следующем году.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»