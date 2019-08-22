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Информационный сайт города Гусева

Из-за нарушений требований к организации питания работа клуба «ХО» приостановлена на месяц

22 августа 2019, 13:15
Из-за нарушений требований к организации питания работа клуба «ХО» приостановлена на месяц
Городская прокуратура провела совместную проверку с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в ночном клубе «ХО», осуществляющего деятельность в городе Гусеве.

В ходе проверки установлено, что производственные помещения ночного клуба не оборудованы раковинами для мытья рук, приточно-вытяжной вентиляцией, не созданы условия для обработки сырых и готовых продуктов, отсутствует маркировка инвентаря, при хранении пищевых продуктов в холодильной камере не соблюдается товарное соседство, отсутствуют условия для приготовления салатов, холодных закусок, несвоевременно пройдены медицинские осмотры работниками предприятия, нарушены сроки и условия хранения пищевых продуктов.

В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ночном клубе «ХО», вынесено постановление о возбуждении дела об административно правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).

По результатам рассмотрения судом данного административного дела деятельность ночного клуба «ХО» приостановлена сроком на 30 суток.

Постановление суда в законную силу не вступило.
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# 1Гость Женя
Ну все, сити с топольком обварятся до волдырей
Сегодня, 13:20   ЦитироватьОтветить
30
1
# 2123
В нашем городе априори нет нормального заведения с хорошей кухней. Более менее Королевский двор, ну тут понятно, старейшее заведение и в центре города. Остальное, просто отстой, экономия на поворах, которые меняются как перчатки, желание обвариться на доверчивых гостях города. Местные давно такие заведения не посещают. 
Кто не согласен со мной, команда фас... 
Сегодня, 13:42   ЦитироватьОтветить
32
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