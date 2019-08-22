Из-за нарушений требований к организации питания работа клуба «ХО» приостановлена на месяц 22 августа 2019, 13:15

Городская прокуратура провела совместную проверку с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в ночном клубе «ХО», осуществляющего деятельность в городе Гусеве.



В ходе проверки установлено, что производственные помещения ночного клуба не оборудованы раковинами для мытья рук, приточно-вытяжной вентиляцией, не созданы условия для обработки сырых и готовых продуктов, отсутствует маркировка инвентаря, при хранении пищевых продуктов в холодильной камере не соблюдается товарное соседство, отсутствуют условия для приготовления салатов, холодных закусок, несвоевременно пройдены медицинские осмотры работниками предприятия, нарушены сроки и условия хранения пищевых продуктов.



В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в ночном клубе «ХО», вынесено постановление о возбуждении дела об административно правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).



По результатам рассмотрения судом данного административного дела деятельность ночного клуба «ХО» приостановлена сроком на 30 суток.



Постановление суда в законную силу не вступило.