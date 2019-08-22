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На памятном камне в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, заменят информационную табличку

22 августа 2019, 14:07
На памятном камне в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, заменят информационную табличку
В связи с 80-й годовщиной со дня образования 168 гвардейского Гумбинненского Краснознамённого мотострелкового полка принято решение заменить ранее установленную информационную табличку на памятном камне в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, установленном на привокзальной площади города Гусева.

Соответствующее постановление подписано главой администрации Гусевского городского округа А. А. Китаевым 14 августа 2019 года, расказывает группа «ГУСЕВ HD».

Новая информационная табличка будет иметь следующее содержание:

Приказ верховного главнокомандующего № 017 от 19 февраля 1945 г. город Москва

Соединениям и частям 3-го Белорусского фронта, отличившимся в боях за овладение городом Гумбиннен, присвоить наименование «Гумбинненских» и впредь их именовать:

  • 128 стрелковый Гумбинненский корпус;
  • 168 гвардейский стрелковый Гумбинненский Краснознамённый полк;
  • 174 стрелковый Гумбинненский Краснознамённый полк;
  • 295 гвардейский стрелковый Гумбинненский Краснознамённый полк;
  • 664 стрелковый Гумбинненский полк;
  • 10 артиллерийская Гумбинненская дивизия;
  • 158 тяжёлая гаубичная артиллерийская Гумбинненская бригада;
  • 20 пушечный артиллерийский Гумбинненский полк особой мощности;
  • 245 отдельный артиллерийский Гумбинненский дивизион особой мощности;
  • 9 отдельный гвардейский моторизованный штурмовой инженерно-сапёрный Гумбинненский батальон;
  • 120 отдельный линейный Гумбинненский батальон связи;
  • 656 отдельный линейный Гумбинненский ордена Александра Невского батальон связи.

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин.


Памятник воинам, погибшим при штурме Гумбиннена в января 1945 года является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения и подлежит государственной охране.

Изначально этот большой камень располагался в Грэсовском лесу. Идея перенести его оттуда на привокзальную площадь и сделать из него памятник принадлежала Павлу Бортновскому. Средства для создания памятника собирали школьники, студенты, комсомольцы — сдавали металлолом, макулатуру, отчисляли средства из зарплаты. К созданию памятника причастна почти каждая Гусевская семья. А сделать из валуна памятный знак попросили начальника музея воинской части Николая Тищенко, которому помогали художники Фёдор Гулидов и Лев Тихомиров. Открытие памятного знака состоялось 49 лет назад.
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