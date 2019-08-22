/ / / На памятном камне в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, заменят информационную табличку

Соединениям и частям 3-го Белорусского фронта, отличившимся в боях за овладение городом Гумбиннен, присвоить наименование «Гумбинненских» и впредь их именовать:

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