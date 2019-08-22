/ / / 24 августа на захоронение Ширгупенен пройдёт сбор «Бессмертного полка Российской императорской армии»

Приглашаются все неравнодушные жители региона почтить память участников Великой войны 1914–1918 годов, а также приглашаются волонтеры и краеведы, которые на протяжении многих лет ведут восстановительные работы на забытых могилах Первой мировой.
Программа:
- выступление главы Гусевского городского округа;
- ответное слово волонтеров «Технополиса GS»;
- молебен о упокоении душ павших воинов;
- отдание воинских почестей павшим воинам участниками клуба ВИК им. Попова;
- чай из угольного самовара, сладкий стол, небольшая выставка исторической реконструкции.
Доехать до воинского захоронения Ширгупенен можно на автобусе. Отправление от историко-краеведческого музея им. А. И. Иванова в 11:30, обратно — в 14:30. Также можно добраться на личном автотранспорте, дорога к захоронению реконструирована. По всем вопросам обращайтесь к координатору волонтёрского движения по телефону: +7 (981) 452 90 97.