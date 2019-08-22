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Информационный сайт города Гусева

24 августа на захоронение Ширгупенен пройдёт сбор «Бессмертного полка Российской императорской армии»

22 августа 2019, 18:15
24 августа на захоронение Ширгупенен пройдёт сбор «Бессмертного полка Российской императорской армии»
24 августа, на территории воинского захоронения Ширгупенен состоится сбор «Бессмертного полка Российской императорской армии». Это крупное захоронение Первой мировой войны расположено недалеко от поселка Подгоровка Гусевского городского округа. Здесь покоятся 265 русских воинов, отдавших жизни во время тех страшных событий.

Приглашаются все неравнодушные жители региона почтить память участников Великой войны 1914–1918 годов, а также приглашаются волонтеры и краеведы, которые на протяжении многих лет ведут восстановительные работы на забытых могилах Первой мировой.

Программа:

  • выступление главы Гусевского городского округа;
  • ответное слово волонтеров «Технополиса GS»;
  • молебен о упокоении душ павших воинов;
  • отдание воинских почестей павшим воинам участниками клуба ВИК им. Попова;
  • чай из угольного самовара, сладкий стол, небольшая выставка исторической реконструкции.

Доехать до воинского захоронения Ширгупенен можно на автобусе. Отправление от историко-краеведческого музея им. А. И. Иванова в 11:30, обратно — в 14:30. Также можно добраться на личном автотранспорте, дорога к захоронению реконструирована. По всем вопросам обращайтесь к координатору волонтёрского движения по телефону: +7 (981) 452 90 97.
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