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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве прошла молодежная патриотическая акция «Ленточка триколор»

22 августа 2019, 18:41
В Гусеве прошла молодежная патриотическая акция «Ленточка триколор»
День Государственного флага Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ в 1994 году, отмечается ежегодно 22 августа по всей стране. Этот праздник объединяет нацию, выражает дух народа. Наш флаг — один из главных символов единой, независимой и сильной России.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Гусеве в честь этого праздника прошла молодёжная патриотическая акция «Ленточка триколор», в которой приняли участие члены молодёжного актива, подростково-молодёжного клуба ГДК, волонтеры Победы Гусева, а также самые юные патриоты страны.

Для участников праздничного мероприятия провели увлекательные мастер-классы по раскрашиванию российского триколора, конкурс рисунков на асфальте, веселые эстафеты танцевальный флеш-моб. Детки с удовольствием отвечали на вопросы в викторине, посвященной истории нашей страны и российского флага.
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