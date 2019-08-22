/ / / В Гусеве прошла молодежная патриотическая акция «Ленточка триколор»

День Государственного флага Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ в 1994 году, отмечается ежегодно 22 августа по всей стране. Этот праздник объединяет нацию, выражает дух народа. Наш флаг — один из главных символов единой, независимой и сильной России.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Гусеве в честь этого праздника прошла молодёжная патриотическая акция «Ленточка триколор», в которой приняли участие члены молодёжного актива, подростково-молодёжного клуба ГДК, волонтеры Победы Гусева, а также самые юные патриоты страны.
Для участников праздничного мероприятия провели увлекательные мастер-классы по раскрашиванию российского триколора, конкурс рисунков на асфальте, веселые эстафеты танцевальный флеш-моб. Детки с удовольствием отвечали на вопросы в викторине, посвященной истории нашей страны и российского флага.