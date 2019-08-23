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Информационный сайт города Гусева

Руководители Гумбинненского округа

23 августа 2019, 15:06
Руководители Гумбинненского округа
Как уже писали ранее, Гумбинненский округ в виде близком к Гусевскому району образовался в 1818 году.

Первым главой Гумбинненского округа был Эмиль-Карл фон Лукер, о котором мы рассказывали в прошлых публикациях. Ему на смену пришёл юрист Карл Бурхард родом из посёлка, который сейчас называется Константиновка и находится в Озерском районе. Он управлял округом целую эпоху с 1841 по 1889 годы. После на смену пришёл его сын Франц. Он управлял округом Гумбиннена до 1893 года, после чего возглавил Гумбинненский суд.

В период с 1894 по 1899 годы во главе Гумбинненского округа стоял Герман Крех. Этот уроженец Инстербурга после стал парламентарием и представлял Гумбинненский округ в Рейхстаге. Он умер 1932 году, после того как узнал, что его сын и брат были убиты в ходе уличных беспорядков.

На рубеже веков до 1908 года Гумбинненским округом руководил Бернд фон Людингаузен-Вольф. При нём было построено здание районной администрации, которое сейчас располагается на улице Зои Космодемьянской. Он умер в 1960 году.

После округом Гумбиннена последовательно управляли нижеперечисленные. О них практически нет никакой информации.

С 1908 по 1915 годы — Марсель Сильвестр.
С 1915 по 1919 годы — Фридрих Пенер.
С 1919 по 1920 годы — Евгений Симон.

Последним главой Гумбинненского округа в период с 1921 по 1925 годы был Родерих Вальтер, о котором мы также подробно рассказывали в предыдущей публикации.

Владимир Летягин
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