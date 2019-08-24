В городе Гусеве выявлена незаконная стройка на территории воинской части 24 августа 2019, 18:53

Военная прокуратура Гусевского гарнизона провела проверку исполнения требований градостроительного законодательства.



Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и общество с ограниченной ответственностью «АСГК» осуществляют работы на объекте капитального строительства на территории одной из воинских частей без разрешения.



Военная прокуратура в отношении указанных организаций возбудила производства по делам об административных правонарушениях, которые направила в Арбитражный суд Калининградской области.



По результатам их рассмотрения названные предприятия признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (строительство без разрешения на строительство), и им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей каждому.



Получение указанными организациями разрешения находится на контроле военной прокуратуры гарнизона.