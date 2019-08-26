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В рамках проекта «Добробус» Гусевская и Калининградская молодёжь провели насыщенный воскресный день

26 августа 2019, 11:37
В рамках проекта «Добробус» Гусевская и Калининградская молодёжь провели насыщенный воскресный день
25 августа в Городском доме культуры города Гусева состоялась встреча Подростково-молодежного клуба ГДК и молодежи города Калининграда в рамках проекта ДоброБус!

Этот воскресный день прошел очень продуктивно, насыщенно и весело!

Гости разделились на 5 групп, каждая из которых выполняла свои добровакансии.

Первая группа помогала навести чистоту на городском стадионе. С танцами и шутками ребята выполнили порученную им работу, подружились с дирекцией стадиона и в итоге отлично провели время, а главное с пользой!

Вторая группа провела интерактивное занятие с получателями социальных услуг социально-реабилитационного отделения МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе». Ребята быстро нашли общий язык и легко справились с изготовлением бумажных оригами.

Третья группа провела эко-акцию на берегу реки Красная! Ребята убрали мусор и полюбовались красочными пейзажами нашей живописной реки.

Четвертая группа навестила жительницу блокадного Ленинграда Баранову Галину Дмитриевну. Ребята подружились с этой прекрасной, доброй и веселой женщиной и помогли ей в уборке квартиры!

Ну и, наконец, пятая группа проводила образовательный блок для гусевских волонтеров! Ребятам провели тренинги на темы «Ораторское искусство» и «Генерирование идей».

Позже, хорошенько поработав, все собрались вместе и за ароматными пирогами наладили неформальное общение и провели интересный нетворкинг!

И на этом все не закончилось! Мы не могли отпустить гостей, не показав им наш классный город! Ребятам провели экскурсию по улицам города, устроили посещение Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова, поднялись на колокольню Православной Церкви Успения Божьей Матери, и прокатились на речном трамвайчике от Физкультурно-оздоровительного комплекса!

В общем, день был полон положительных эмоций и ярких впечатлений! Гусевские и Калининградские ребята подружились друг с другом. Надеемся наша дружба будет долгой, интересной и плодотворной!

Спасибо организаторам проекта Михаилу Землянскому и Илье Коленсник за вклад в развитие дружеских отношений молодежи области и популяризацию добровольческой деятельности в Гусеве!

Подростково-молодежный клуб ГДК

Больше фотографий можно посмотреть в фотоальбоме группы.
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