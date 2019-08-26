/ / / Гусевские котельные, которые работают на твёрдом топливе, без угля не останутся

Рассматривался вопрос обеспечения потребностей учреждений социальной сферы Гусевского городского округа, имеющие котельные, которые работают на твердом топливе (уголь). Как отметил и. о. заместителя главы администрации Павел Нефедов, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Калининградской области на следующей неделе завершатся совместные аукционы по закупке угля для этих учреждений.
Что касается реализации частными компаниями для населения, то ООО «Балтийская угольная компания» реализовала весь имеющийся на складе уголь и будет завозить новую партию. Более полутора тонн угля в мешках по 20-25 кг есть в магазине «Интердизайн». И самое большое количество угля — 450 тонн имеется в ООО «Профстайл», который также расфасован в мешки 25 и 52 кг.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»