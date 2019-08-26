На территории свинокомплекса «Прибалтийской мясной компании», которая находится в посёлке Таманское Гусевского городского округа, введён карантин по африканской чуме. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Как рассказал Rugrad.eu директор и совладелец компании Игорь Кузнецов, второй комплекс, расположенный в Черняховском районе, пока остается «чистым».
«В Испании африканская чума свиней продолжалась 30 лет. С этим нужно просто-напросто научиться жить. Есть большой риск, что она будет возвращаться каждый год. Это не зависит ни от кого и ни от чего. Мы практически, наверное, в районе миллиарда потеряем. У нас стадо застраховано, будем ждать, что скажет страховая компания», — прокомментировал Игорь Кузнецов.
Обнаружение очага АЧС на крупном предприятии означает умерщвление всего поголовья свиней и уничтожение туш. Кроме того, ограничения коснутся и иных хозяйств Гусевского района, который полностью попал в первую угрожаемую зону. За ее пределы запрещено вывозить любую продукцию из свинины, сырье и живых свиней, за исключением предприятий, которые отнесены к IV, наивысшему компартменту (степень мер безопасности). Запрещено продавать любую продукцию из свинины непромышленного изготовления, проводить сельхозярмарки.
На свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании» под Гусевом введён карантин по АЧС
26 августа 2019, 14:48