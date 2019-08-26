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Информационный сайт города Гусева

На свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании» под Гусевом введён карантин по АЧС

26 августа 2019, 14:48
На свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании» под Гусевом введён карантин по АЧС
На территории свинокомплекса «Прибалтийской мясной компании», которая находится в посёлке Таманское Гусевского городского округа, введён карантин по африканской чуме. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Как рассказал Rugrad.eu директор и совладелец компании Игорь Кузнецов, второй комплекс, расположенный в Черняховском районе, пока остается «чистым».

«В Испании африканская чума свиней продолжалась 30 лет. С этим нужно просто-напросто научиться жить. Есть большой риск, что она будет возвращаться каждый год. Это не зависит ни от кого и ни от чего. Мы практически, наверное, в районе миллиарда потеряем. У нас стадо застраховано, будем ждать, что скажет страховая компания», — прокомментировал Игорь Кузнецов.

Обнаружение очага АЧС на крупном предприятии означает умерщвление всего поголовья свиней и уничтожение туш. Кроме того, ограничения коснутся и иных хозяйств Гусевского района, который полностью попал в первую угрожаемую зону. За ее пределы запрещено вывозить любую продукцию из свинины, сырье и живых свиней, за исключением предприятий, которые отнесены к IV, наивысшему компартменту (степень мер безопасности). Запрещено продавать любую продукцию из свинины непромышленного изготовления, проводить сельхозярмарки.
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К
# 1К2
Карма  - такая карма... Так вам и надо.
Вчера, 15:02   ЦитироватьОтветить
24
К
# 2Колхозник
Сколько людей без работы останется.

Вчера, 17:00   ЦитироватьОтветить
13
Е
# 3Ева
Что- то часто чума стала к нам заглядывать. Цены на мясо взлетят снова , а подсобные хозяйства как в прошлый раз прошерстят. Как то странно получается...

Вчера, 18:38   ЦитироватьОтветить
01
К
# 4Кэт
К2,
Ну ты и доброжелатель, то что люди без работы , город потерял огромную суммумиз бюджета, думай что пишешь, хоть кубановскую свинину ели а теперь ни какой не будет
Вчера, 19:35   ЦитироватьОтветить
63
Z
# 5ZORRO
Бог шельму метит!!! Хоть вони теперь не будет!!!
Сегодня, 01:03   ЦитироватьОтветить
42
П
# 6Протуберанец
Конкуренцию ещё никто не отменял. Подкупить шельму ничего не стоит, поскольку свиньи в тур поездках не бывают, если только не завезли с новой партией. А тут вопросы к фитосанитарам, где их глаза были. 
Сегодня, 06:49   ЦитироватьОтветить
00
М
# 7Макс
Ровно год прошёл, теперь придумали как продлить карантин и простых людей прижать. Пидорасы!!!
Сегодня, 07:02   ЦитироватьОтветить
62
Р
# 8Рамзан
Свинину есть нельзя. 
Сегодня, 07:44   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 9Гавс
Продажные СМИ расскажите кто и как на самом деле занес чуму.  Как эти комплексы нарушают законы молчали несколько недель об очага,  а когда было поздно сообщили.  Как завалили дрянь из заграницы и заходили всю область
Сегодня, 08:26   ЦитироватьОтветить
20
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