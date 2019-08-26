/ / / Сколько стоит собрать ребенка в школу в городе Гусеве

Вот она — последняя неделя августа. Лето-2019 вышло на финишную прямую, а это значит, что вот-вот возьмет старт учебный год 2019-2020. И потому, родители школьников, вместе со своим подрастающим поколением, начали осаждать магазины, покупая школьную форму, портфели и канцелярские принадлежности. Так в какую же сумму «выливаются» нынче сборы ребенка в школу? Мы провели мониторинг цен в магазинах нашего города и теперь предлагаем вам посчитать вместе с нами.Для начала, поговорим о первоклассниках. Этой категории школьников нужно покупать для школы абсолютно все. Поэтому, собрать в школу первоклассника выходит гораздо дороже, чем учеников следующих классов.Итак, сборы первоклашек. Начнем с канцелярии. Только давайте сразу договоримся, что цена будет «средняя» по нашему городу: между самой дешевой и самой дорогой. Обычную шариковую ручку можно купить в среднем за 23 руб., простой карандаш — за 16 руб., «стерку» за 13 руб., точилку за 40 руб., а линейку длиной 20 см — за 22 руб. Цены на пеналы очень разные: самый дешевый мы увидели за 36 руб., а самый дорогой — за 706 руб., итого в среднем это составит 371 руб.Обычные «зеленые» тетрадки по 12 листов стоят в среднем 5 руб. 50 коп. Обложки для тетрадей стоят примерно 4 руб., а папка для них — около 90 руб. Обложки для учебников обойдутся в среднем по 15 руб. За дневник придется отдать около 82 руб.Касса букв и цифр будет стоить 95 руб. в бумажном варианте и — около 70 руб. — пластмассовые «веера», в которых обычно буквы и цифры по отдельности. Счетные палочки обойдутся всего в 30 руб., но вот зато более совершенные наборы счетного материала выйдут уже на порядок дороже — около 320 руб.Альбом для рисования на 24 листа в среднем стоит около 50 руб., обычные кисти для рисования — 30 руб. за штуку. Акварельные краски 8 цветов в наборе стоят примерно 60 руб., еще 20 руб. придется отдать за непроливайку и 30 руб. — за палитру. Наборы цветных карандашей на 12 цветов будут стоить около 96 руб., а такой же набор фломастеров уже 122 руб.Для трудов потребуются фартук и нарукавники — 250 руб. Ножницы будут стоить около 100 руб., цветная бумага обойдется примерно в 47 руб., картон цветной — в 67 руб., а белый — в 33 руб. Клей-карандаш можно купить за 23 руб., и клей-ПВА — за 34 руб. Кисточка для клея — еще 13 руб. Набор пластилина 6 цветов обойдется примерно в 57 руб. и 72 руб. в среднем будет стоить доска для него. А чтобы сложить все это богатство в образцовом порядке, нужна будет и специальная папка стоимостью примерно 180 руб.Сложив эти цифры получаем, что вся «канцелярия» в среднем обойдется в 2795 руб. (если покупать по 10 тетрадей в клетку и в линейку).Не менее солидную сумму родителям первоклассников придется выложить и за школьный портфель. Самый недорогой ранец для учащихся начальной школы мы увидели за 450 руб., однако нашлись модели, стоимость которых превысила отметку 4000 руб. Таким образом, средняя цена школьного ранца для первоклашки 2225 руб. Справедливости ради надо отметить, что к дорогим рюкзакам, как правило, прилагаются пенал, сумка для спортивной формы, а иногда и кошелек. То есть, 4000 — это цена всего комплекта.Тем, кто выбрал не комплект, а отдельно рюкзак, нужно будет приобрести и сумку для спортивной формы за 180 руб., при желании приобрести детский кошелек можно будет примерно за 150 руб. Таким образом, за портфель и сопутствующие принадлежности придется выложить еще 2555 руб.Теперь остановимся на стоимости собственно школьной формы. Чтобы одеть для школы мальчишку, потребуются: брюки стоимостью от 650 до 1400 руб., рубашки (1 белая и 2 «цветные») от 300 до 1000 руб. каждая и жилетка по той же цене. Кардиган для мальчика обойдется примерно от 750 до 1350 руб., а пиджак и того дороже: от 850 до 1850 руб. (Но эти позиции не являются обязательными в школьном дресс-коде, поэтому их при подсчете учитывать не будем). Не забудем про галстук — около 150 руб. Школьные туфли для мальчишки стоят от 800 до 1800 руб. Итого получаем — 5075 руб.Чтобы нарядить к первому классу юную леди, родителям придется выложить сумму побольше. Школьный сарафан обойдется от 800 до 1500 руб. Цена на блузки колеблется от 450 до 1300 руб. Жилетки и кардиганы для девочек стоят столько же, как и для мальчиков. Комплект юбка+жилетка обойдется примерно в 1500 руб. (при подсчете будем брать среднюю цену сарафанов и костюмов с юбкой). А если на холодное время года захочется приобрести для девочки брюки, то они будут стоить примерно 1000 руб. (брюки мы тоже считать не будем, так как они не обязательны). Туфельки для первоклассницы стоят по-разному: от 800 до 1800 руб. Форменный галстук для юной барышни обойдется в 250 руб. Здесь получилось 5525 руб. (при условии, что блузок куплено три). И, конечно же, главное украшение любой первоклассницы — банты. Здесь разброс цен достаточно велик: можно купить бантики за 50, а можно и за 450 руб., но их мы тоже считать не будем.Ну и наконец, спортивная форма. Для занятий по физкультуре на улице понадобится спортивный костюм — его средняя цена по городу составила 1350 руб. А для занятий в спортзале нужны будут футболка и шорты — такой комплект обойдется примерно в 600 руб. Цена кроссовок для физкультуры колеблется от 500 до 1900 руб. Таким образом, полный комплект спортивной формы будет стоить в среднем 3150 руб.Подведем итог: чтобы собрать мальчика в первый класс родителям придется потратить примерно 13575 руб., а сборы юной леди в среднем обойдутся еще дороже — в 14025 руб. Напомним нашим читателям, что суммы эти — усредненные, ведь мы брали цены от самых дешевых до самых дорогих в нашем городе. Поэтому вполне возможно, что вам удастся собрать вашего ребенка в первый класс за меньшие деньги — всегда можно найти, где и на чем сэкономить. Ведь самое дорогое — совсем не означает «самое качественное». Кроме того, учитывая повсеместно начавшиеся «школьные базары», указанные нами суммы реально можно урезать на треть. Однако надо заметить, что все равно сборы первоклашки обойдутся родителям недешево.Родителям учеников средних и старших классов немного проще. Да, конечно, школьных предметов становится больше, а значит придется покупать больше тетрадей и обложек к ним. Сами тетради тоже становятся дороже — например, общие тетради на 48 листов стоят от 23 руб. 50 коп. до 70 руб. Кроме обычной линейки понадобятся разные угольники, транспортир и даже циркуль (цена от 33 руб. за «козью ножку» до 465 руб. за полноценную готовальню). Плюс, для физкультуры потребуются плавки, сланцы, шапочка для бассейна, очки… И это все, конечно, тоже «выкатится в копеечку». Однако, в некоторых моментах родителям старшеклассников все-таки удастся сэкономить (только не родителям выпускников, конечно).Когда первый класс уже позади — покупать придется уже не все. Кому-то школьный рюкзак может прослужить еще один год, у кого-то жив пенал и даже частично его содержимое (хотя — куда в течение года испаряются ручки, карандаши и «стерки» — по-прежнему тайна за семью печатями). Многое остается «живо» в папке для трудов… Тем не менее, подготовка школьника к учебному году все равно остается довольно дорогостоящим мероприятием — ведь одежду и обувь, как правило, нужно покупать полностью. А потому — удачи нам с вами, родители. С новым учебным годом нас!