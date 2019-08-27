/ / / В Гусеве установили дополнительные мусорные контейнеры, чтобы отказаться от «позвонковой» машины

Так называемая «позвонковая» система удаления отходов крайне неудобна для горожан, так как невозможно составить маршрут и график движения машины так, чтобы он угодил всем. Большинство жителей частного сектора выбрасывали мусор на край проезжей части улиц города.
В связи с переходом на тарный метод сбора отходов для удобства горожан администрацией МО «Гусевский городской округ» выполнены мероприятия по установке в городе Гусеве дополнительно по 14 адресам установили 15 контейнеров для сбора ТКО:
- ул. Сержанта Утегенова, 45;
- ул. Ломоносова, 18;
- ул. Глинки, 8;
- ул. Менделеева, 20а;
- ул. Победы, 28;
- ул. Победы, 58 (пересечение ул. 2-я Садовая);
- ул. Победы, 68 (пересечение ул. 1-я Садовая);
- ул. Южная, 3а;
- ул. Луговая, 3;
- ул. Бетховена, 1;
- ул. Бетховена, 25;
- ул. Дорожная, 34;
- переулок Каменный, 1;
- ул. Калининградская, 18.
Данные нововведения направлены на совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности.