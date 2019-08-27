/ / / В Гусеве установили дополнительные мусорные контейнеры, чтобы отказаться от «позвонковой» машины

ул. Сержанта Утегенова, 45;

ул. Ломоносова, 18;

ул. Глинки, 8;

ул. Менделеева, 20а;

ул. Победы, 28;

ул. Победы, 58 (пересечение ул. 2-я Садовая);

ул. Победы, 68 (пересечение ул. 1-я Садовая);

ул. Южная, 3а;

ул. Луговая, 3;

ул. Бетховена, 1;

ул. Бетховена, 25;

ул. Дорожная, 34;

переулок Каменный, 1;

ул. Калининградская, 18.



На территории Калининградской области продолжается выстраивание работы по обращению с твердыми коммунальными отходами по новой системе.Так называемая «позвонковая» система удаления отходов крайне неудобна для горожан, так как невозможно составить маршрут и график движения машины так, чтобы он угодил всем. Большинство жителей частного сектора выбрасывали мусор на край проезжей части улиц города.В связи с переходом на тарный метод сбора отходов для удобства горожан администрацией МО «Гусевский городской округ» выполнены мероприятия по установке в городе Гусеве дополнительно по 14 адресам установили 15 контейнеров для сбора ТКО:Данные нововведения направлены на совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности.