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В Гусеве установили дополнительные мусорные контейнеры, чтобы отказаться от «позвонковой» машины

29 августа 2019, 12:05
В Гусеве установили дополнительные мусорные контейнеры, чтобы отказаться от «позвонковой» машины
На территории Калининградской области продолжается выстраивание работы по обращению с твердыми коммунальными отходами по новой системе.

Так называемая «позвонковая» система удаления отходов крайне неудобна для горожан, так как невозможно составить маршрут и график движения машины так, чтобы он угодил всем. Большинство жителей частного сектора выбрасывали мусор на край проезжей части улиц города.

В связи с переходом на тарный метод сбора отходов для удобства горожан администрацией МО «Гусевский городской округ» выполнены мероприятия по установке в городе Гусеве дополнительно по 14 адресам установили 15 контейнеров для сбора ТКО:

  1. ул. Сержанта Утегенова, 45;
  2. ул. Ломоносова, 18;
  3. ул. Глинки, 8;
  4. ул. Менделеева, 20а;
  5. ул. Победы, 28;
  6. ул. Победы, 58 (пересечение ул. 2-я Садовая);
  7. ул. Победы, 68 (пересечение ул. 1-я Садовая);
  8. ул. Южная, 3а;
  9. ул. Луговая, 3;
  10. ул. Бетховена, 1;
  11. ул. Бетховена, 25;
  12. ул. Дорожная, 34;
  13. переулок Каменный, 1;
  14. ул. Калининградская, 18.

Данные нововведения направлены на совершенствование системы регулирования в области обращения с отходами, повышение уровня экологической безопасности.
мусор отходы
851 просмотр10 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 15:01
Причина: Новость обновлена и дополнена
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В
# 1Волк
Неужели, дождались.
27 августа 2019 15:53   ЦитироватьОтветить
20
# 2...
2019-ый год на дворе. Вот это прорыв прям в будущее!!! Отказ от позвонковой мусорки!!!Как тебе такое, Илон Маск?
27 августа 2019 18:06   ЦитироватьОтветить
30
ж
# 3житель первомайской
Ошибочка- не Глинка 5 А , а Глинка 8    Администрация давайте точные данные, пожалуйста!!!!
А вообще это против народа, деньги платим немалые, «Единая система обращения с отходами» сбор мусора больше не будет осуществляться с помощью «позвонковой» машины." -обогащаемся за счет народа!

27 августа 2019 18:51   ЦитироватьОтветить
10
# 4...
А когда плохие контейнеры заменят, те что текут уже? Или время не пришло еще?

27 августа 2019 19:28   ЦитироватьОтветить
00
П
# 5Прохожий
Стоимость сбора, вывоза и переработки установили, включая и позвонковую систему.
Теперь монополист односторонне отказался от оказания части услуг включённых в тариф.
Значит надо уменьшать этот тариф, ведь услуга не оказывается!
А администрация знает, что до контейнерной площадки должно быть расстояние не более 100м?


27 августа 2019 21:34   ЦитироватьОтветить
00
п
# 6просто житель
Очень обидно, что администрация не считается с мнением жителей, ведь все против этих вонючих контейнеров. Так просто решать -"отменить", ведь такое нововведение действительно выгодно для компании и головка не болит ни о чем.... А вы люди нюхайте и наслаждайтесь этой вонью... и чем дальше живем, тем власть все больше экономит на людях... Власть. поставьте себе под окнами эти контейнеры   и любуйтесь, и вдыхайте "помойные ароматы"......

— По результатам конкурса сбор и транспортировку мусора на полигон в нашем и близлежащих муниципалитетах будет осуществлять ООО «Сибирская экологическая компания», работающая на территории Ханты-Мансийского автономного округа.- это говорит о чем? 
27 августа 2019 23:31   ЦитироватьОтветить
10
T
# 7Tytan
Тем временем Антоха который Алиханов похвастался, что доход ЭСОО (Единая Система Обращения с Отходами) вырос на 200 млн.
Вчера, 00:03   ЦитироватьОтветить
30
М
# 8Макс
Контейнер на дорожной. 34... А куда мусор нести с дорожной 1. 2. 3 ? 300-500 метров идти надо с мешком или вывозить на своей машине куда нибудь попутно
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить
10
В
# 9Вольдемар
Цитата: Макс
Контейнер на дорожной. 34... А куда мусор нести с дорожной 1. 2. 3 ? 300-500 метров идти надо с мешком или вывозить на своей машине куда нибудь попутно

Всю жизнь ходим выбрасывать мусор примерно за метров 200 в соседний двор многоэтажки. Что же вы предлагаете, чтобы через каждые 100 метров понаставили мусорные контейнеры?

Сегодня, 15:11   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 10Гость Гость
Цитата: Вольдемар
 Что же вы предлагаете, чтобы через каждые 100 метров понаставили мусорные контейнеры?
Вольдемар, а вы почитайте нормативы...
Сегодня, 16:59   ЦитироватьОтветить
00
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