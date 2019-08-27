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Информационный сайт города Гусева

Считаем полоски на кедах! На XI Дне Технополиса GS выступят легендарные Animal ДжаZ

27 августа 2019, 16:27
Считаем полоски на кедах! На XI Дне Технополиса GS выступят легендарные Animal ДжаZ
Главные герои петербургской рок-сцены, завсегдатаи крупнейших музыкальных фестивалей, культовая группа на все времена — всё это о них. Animal ДжаZ приедут в Гусев, чтобы стать хэдлайнерами XI Дня Технополиса GS.

За 19 лет своего существования группа подарила нам песни, которые стали настоящими гимнами своего времени. А строчки из их главного хита — «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах» напевают и ностальгирующие взрослые, и нынешняя молодежь. Ведь Animal ДжаZ остаются актуальными здесь и сейчас, при этом никогда не изменяя себе.

На их концерты ходят семьями, а голос бессменного лидера Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ за свою славную историю делили сцену с Linkin Park и Red Hot Chili Peppers, Garbage и Rasmus. Их песни всегда присутствуют в главных отечественных чартах и неизменно попадают в топы Apple Music и Google Play Music.

И 14 сентября эта популярная группа выступит для всех гостей нашего фестиваля. Обещаем, что это будет незабываемый праздник с яркими эмоциями и новыми открытиями. Приходите с друзьями, берите с собой любимых. Эта «ночь все перевернет» и оставит грусть по уходящему лету на потом!

За 11 лет своего существования праздник в Гусеве стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в Калининградской области. Впервые он состоялся в 2009 году и был посвящен началу работы двух первых предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2017 году обрел форму фестиваля, который проходит весь день и сочетает разные жанры и стили, активности и развлечения для всей семьи.

Фестиваль начнется в 11:00. Подробную программу, информацию о музыкантах, тематических зонах и развлекательных площадках смотрите на сайте Дня Технополиса GS.
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# 1Вольдемар
Впервые слышу об этой группе, как, думаю, и большая часть жителей Гусева. Здесь надо попроще, что-то попсовое и медийное. Гусев маленький городок и изысканной публики тут нет.
Вчера, 17:26   ЦитироватьОтветить
88
9
# 2999
Наконец-то, хоть кто-то, кто мне по-настоящему нравится. 
Вчера, 19:23   ЦитироватьОтветить
34
С
# 3Суканов
Вольдемар,
Попсу в туалете слушайте по утрам, а день технополиса всегда рок группы посещали и это круть
Сегодня, 00:29   ЦитироватьОтветить
11
A
# 4AlI
ЕЕЕЕЕЕ
Сегодня, 09:09   ЦитироватьОтветить
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