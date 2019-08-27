Главные герои петербургской рок-сцены, завсегдатаи крупнейших музыкальных фестивалей, культовая группа на все времена — всё это о них. Animal ДжаZ приедут в Гусев, чтобы стать хэдлайнерами XI Дня Технополиса GS.
За 19 лет своего существования группа подарила нам песни, которые стали настоящими гимнами своего времени. А строчки из их главного хита — «Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах» напевают и ностальгирующие взрослые, и нынешняя молодежь. Ведь Animal ДжаZ остаются актуальными здесь и сейчас, при этом никогда не изменяя себе.
На их концерты ходят семьями, а голос бессменного лидера Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ за свою славную историю делили сцену с Linkin Park и Red Hot Chili Peppers, Garbage и Rasmus. Их песни всегда присутствуют в главных отечественных чартах и неизменно попадают в топы Apple Music и Google Play Music.
И 14 сентября эта популярная группа выступит для всех гостей нашего фестиваля. Обещаем, что это будет незабываемый праздник с яркими эмоциями и новыми открытиями. Приходите с друзьями, берите с собой любимых. Эта «ночь все перевернет» и оставит грусть по уходящему лету на потом!
За 11 лет своего существования праздник в Гусеве стал одним из самых масштабных и ожидаемых событий в Калининградской области. Впервые он состоялся в 2009 году и был посвящен началу работы двух первых предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2017 году обрел форму фестиваля, который проходит весь день и сочетает разные жанры и стили, активности и развлечения для всей семьи.
Фестиваль начнется в 11:00. Подробную программу, информацию о музыкантах, тематических зонах и развлекательных площадках смотрите на сайте Дня Технополиса GS.
Считаем полоски на кедах! На XI Дне Технополиса GS выступят легендарные Animal ДжаZ
27 августа 2019, 16:27