/ / / Волонтеры благоустроили крупное захоронение Первой мировой войны в Калининградской области

Накануне 105 годовщины Гумбинненского сражения жители Гусева, краеведы и члены волонтерского движения «Технополиса GS» при поддержке холдинга GS Group завершили работы по благоустройству заброшенного воинского захоронения Ширгупенен близ поселка Подгоровка Гусевского городского округа, которые длились больше года.
В Ширгупенене покоятся 265 русских воинов, погибших в августе 1914 года в Гумбинненском сражении. Это одно из крупнейших захоронений Первой мировой войны на территории Калининградской области. До 2018 года оно было заброшено, сами могилы и прилегающая территория находились в запустении, добраться до захоронения можно было только пешком.
Работы по благоустройству начались в июне прошлого года. Всего в них участвовали 32 человека. Из-за отсутствия постоянного ухода и недоступности для автотранспорта захоронение заросло непроходимым осинником. Добровольцы вручную расчистили мемориал, заросший травой и мелколесьем, и засеяли участок газонной травой, установили капитальный памятный знак и крест, а также восстановили один из 6 оригинальных могильных крестов. Фундаменты остальных, уничтоженных мародёрами, были отмечены гранитными столбами.
В настоящий момент, благодаря совместным усилиям волонтерского движения «Технополиса GS» и Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», захоронение в Ширгупенене полностью доступно для автотранспорта и открыто для посещения.
Символично, что работы в Подгоровке завершились спустя ровно 105 лет со дня победы в Гумбинненском сражении. После чего на восстановленном захоронении был отслужен поминальный молебен и прошла акция «Бессмертный полк», на которой собравшиеся почтили память павших.
«Сохранение исторической памяти о той войне — это важнейшая задача. На поле боя пали тысячи воинов. Это наши предки, и мы должны чтить их память. Мы стремимся к тому, чтобы на карте Калининградской области не осталось ни одного заброшенного захоронения. Мы должны не просто благоустроить каждое, но и продолжать ухаживать за ними. Чтобы люди помнили о героях, чтобы приходили сюда почтить их память, и не только в такие памятные даты», — рассказал куратор волонтерского движения, директор по качеству НПО «Цифровые телевизионные системы» (предприятие в составе «Технополиса GS») Валерий Гусаров.
Следующий этап работ, связанный с захоронением Ширгупенен, пройдет уже в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках акции «Тысячи имен» добровольцы, среди которых студенты-историки и преподаватели БФУ им. И. Канта, ведут работу по установлению имен солдат и офицеров, похороненных в братских могилах близ Подгоровки. Этот проект стал продолжением многолетней деятельности волонтерского движения «Технополиса GS», местных краеведов и инициативных жителей области по благоустройству воинских захоронений Первой мировой войны. К настоящему моменту уже удалось найти и увековечить имена 37 воинов. И участники проекта верят, что смогут установить имена многих героев той войны и вернуть память о них.
Волонтерское движение «Технополиса GS» было организовано в 2013 году при активной поддержке холдинга GS Group (инвестор «Технополиса GS»). Цель движения — сохранение исторической памяти, вовлечение максимального количества людей в изучение истории нашей страны, увековечение событий и имен Первой мировой войны. С сентября 2013 года по июль 2019 года волонтеры совершили более 120 выездов, приняли участие в благоустройстве 10 воинских захоронений Первой мировой войны и продолжают за ними ухаживать.
Волонтеры благоустроили крупное захоронение Первой мировой войны в Калининградской области
27 августа 2019, 16:48