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Информационный сайт города Гусева

КЖД объявила о дополнительных поездах «Калининград-Гусев» в день проведения «Гумбинненского сражения»

28 августа 2019, 11:29
КЖД объявила о дополнительных поездах «Калининград-Гусев» в день проведения «Гумбинненского сражения»
Для обеспечения перевозки пассажиров к месту проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» 8 сентября 2019 года на участке Калининград-Гусев назначаются дополнительные поезда.

С Южного вокзала поезда будут отправляться в 08:15 и 08:40, прибывать в Гусев в 10:02 и 10:27.

Из города Гусева в Калининград пригородные поезда отправятся в 17:00 и 17:30 и прибудут на Южный вокзал в 18:47 и 19:17.

Поезда будут следовать с остановками в Гвардейске и Черняховске.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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С
# 1Стефаныч
Спасибо за это руководству РЖД.
Вчера, 17:15   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2ГлазамБольно
"Возможно ознакомиться")))) бЯда с Русской языкой)))) по контексту слово "возможно" , пардон, не в тему)))) ... Учите великий и могучий, модератор! ;)
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить
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