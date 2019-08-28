КЖД объявила о дополнительных поездах «Калининград-Гусев» в день проведения «Гумбинненского сражения» 28 августа 2019, 11:29

Для обеспечения перевозки пассажиров к месту проведения военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение» 8 сентября 2019 года на участке Калининград-Гусев назначаются дополнительные поезда.



С Южного вокзала поезда будут отправляться в 08:15 и 08:40, прибывать в Гусев в 10:02 и 10:27.



Из города Гусева в Калининград пригородные поезда отправятся в 17:00 и 17:30 и прибудут на Южный вокзал в 18:47 и 19:17.



Поезда будут следовать с остановками в Гвардейске и Черняховске.



С изменениями в расписании движения пригородных поездов возможно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».