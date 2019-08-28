/ / / Сегодня памятная дата — день рождения Сергея Ивановича Гусева

Сегодня памятная дата. 28 августа является Днем рождения Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева. Его именем назван наш любимый город.
Сергей Иванович погиб рано. Так и не встретив свою 28-ю весну 1945 года, когда люди, однажды проснувшись, узнали: «Победа!». Он мечтал об этом дне, приближал его, отдал за него кровь свою, каплю за каплей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года Сергею Ивановичу Гусеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А 7 сенября 1946 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Гумбиннен был переименован в город Гусев в честь Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева.
В Гусевском музее хранится последняя фотография Сергея Ивановича, сделанная зимой 1944 года, на которой он запечатлен в зимней форме. Незадолго до гибели.
«Имя твое бессмертно, подвиг твой вечен…»
Музей города Гусева