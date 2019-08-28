/ / / Независимое расследование показало, что стоки Гусевских очистных не соответствуют допустимым нормам

Сейчас почти во всех частях области канализационные очистные построены заново, на деньги Евросоюза и федерального центра. В 2015 году они работали неэффективно, показало совместное расследование Калининградского делового портала Rugrad.eu, газеты «Дворник» и «Трансперенси Интернешнл». За прошедшее время в регионе запустили еще несколько очистных сооружений — было решено снова проверить, как они работают.
Как и в прошлый раз, проверяя качество очистки сточных вод, организаторы действовали неофициальным путем, чтобы не «травмировать» местные власти и обезопасить лаборатории от возможного давления. Метод исследования тоже отличается от официального: они не делали пробы на «входе» и «выходе» из очистных, как это принято у надзорных органов, чтобы сравнить, как изменилась загрязненность воды после работы очистных сооружений. Брались анализы на выходе из очистных сооружений — того, что непосредственно попадает в калининградские водоемы и сравнивали с предельно допустимыми нормами загрязненности воды, которые установлены приказом Росрыболовства.
С ноября 2016 по январь 2019 года были сделаны лабораторные анализы стоков трех новых очистных сооружений — в Гурьевске, Немане и Черняховске, а также проверили, как изменилась работа очистных в Гусеве, Багратионовске и Советске. И ни в одном муниципалитете Калининградской области, не удалось зафиксировать должное качество очистки, чтобы не был превышен ни один из восьми показателей.
Интересно, что местные администрации — те, кто согласился прокомментировать ситуацию со стоками, утверждают, что все необходимые донастройки на очистных сооружениях проведены и показатели загрязняющих веществ в водостоках соответствуют нормативным. Хотя стоит отметить, что контролирующие органы не всегда могут провести объективный контроль за работой очистных сооружений. По регламенту они должны уведомить руководство очистных сооружений о проверке минимум за 3 дня. За это время можно успеть хорошо подготовиться: приостановить сброс стоков из промышленных предприятий, почистить коллектор — хоть запустить для проверяющих воду из артезианской скважины. Еще меньше надежды на внутренний контроль регионального правительства и муниципалитетов, которые эксплуатируют очистные.
Очистные в Гусеве были построены при Николае Цуканове, когда он был мэром Гусева. Финансовое участие принимал Евросоюз: ЕС вложил в строительство 3 млн евро, еще 3,5 млн евро были выделены из федерального бюджета РФ.
Пять лет назад было обнаружено, что очистные сооружения полностью неработоспособны: вместо очистки, они загрязняют местные реки Нерпа и Писса. После выхода расследования, прокуратура тоже зафиксировала превышения экологических норм — правда, не такие внушительные.
«Недостаточно очищенные сточные воды ОАО „Гусев-КОС“, сбрасываемые в водный объект рабохозяйственного значения — реку Нерпа, замедляют биологические процессы в данном водотоке, процессы самоочищения и в целом могут оказать негативное воздействие на экосистему», — пришел к выводу тогдашний прокурор Гусева Игорь Марусенко и вынес администрации Гусева представление с требованием улучшить качество очистки канализационных стоков. Позже прокуратура потребовала оштрафовать предприятие.
Чтобы устранить проблему, региональные власти решили потратить еще больше бюджетных средств и построить на очистных блок биологической доочистки. Как объяснил на тот момент заместитель главы администрации Гусевского городского округа Денис Левочкин, очистные якобы проектировались под европейские экологические стандарты ХЕЛКОМ, которые оказались несколько мягче российских — реконструкция поможет повысить качество очистки под российские требования. То есть спустя 2 года, после ввода очистных сооружений в эксплуатацию, им уже понадобилась модернизация.
В распоряжении Rugrad.eu есть копии проектной документации очистных сооружений Гусева — в них указано, что они и без модернизации должны производить очистку до российских норм по четырем основным показателям — БПК, аммоний-ион, взвешенные вещества и нитрат-ион. Об этом также говорят лабораторные исследования, которые проводили сотрудники «Гусев-КОС» — по отдельным параметрам очистные выдавали результат по российским требованиям.
Реконструкция гусевских очистных обошлась бюджету в 442,6 млн руб. — таким образом, их общая стоимость увеличилась с 221 млн руб. (по курсу 2006 года, когда их начали строить) до 663,6 млн руб. Финансовые средства на реконструкцию из областного бюджета выделил Николай Цуканов, когда уже был губернатором.
Как сообщил нынешний глава администрации Гусева Александр Китаев, работы по строительству блока доочистки сточных вод и блока механического обезвоживания избыточного ила, а также модернизация цеха механической очистки полностью выполнены; степень очистки соответствует действующим нормам и правилам.
Результаты лабораторных исследований неофициальной комиссии снова говорят о том, что степень очистки очистных Гусева не соответствует ни российским стандартам, ни даже более мягким нормам ХЕЛКОМ. Зато после модернизации в гусевских анализах уже нет превышений загрязненности в сотни и тысячи раз.
Независимое расследование показало, что стоки Гусевских очистных не соответствуют допустимым нормам
28 августа 2019, 21:30