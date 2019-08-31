/ / / На реке Анграпа прошёл туристический слёт среди граждан пожилого возраста

Сегодня на живописном берегу Анграппы собрались жители и гости Гусевского округа на межмуниципальном туристическом слете среди граждан пожилого возраста, инвалидов и работников социальной сферы. Более 200 участников преклонного возраста принимали участие в различных соревнованиях и конкурсах.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, открыли турслет конкурсом на «Лучшую визитную карточку» — каждая команда представила свой девиз, эмблему, поприветствовала всех участников слета и членов жюри. В ходе турслета представители старшего поколения продемонстрировали свою физическую форму в спортивной эстафете. По итогам эстафеты 1 место заняла команда «Дружба"(Зеленоградск), 2 место — «Верные друзья» (Нестеров), 3 место «Табор дружбы» (Михайловский ДК).
В номинации «Лучший стрелок» победу также одержали гости из Зеленоградска. Лучшим кашеваром оказалась команда из Гусева «Кулебяка». Затем команды проявили свои творческие способности в конкурсе «Художественная самодеятельность», где первое место завоевала команда из Советска «ВИТА».
Организатором туристического слета является муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» совместно с администрацией округа, службой социальной защиты и Домом культуры Гусева.