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Молодёжь Гусева почтила память жертв трагедии в Беслане

3 сентября 2019, 19:30
Молодёжь Гусева почтила память жертв трагедии в Беслане
3 сентября на территории России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году исполняется 15 лет со дня трагедии в Беслане. В Этот день в России отдают дань памяти не только жертвам терактов, но и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

Ребята из молодёжного актива администрации Гусева, подростково-молодёжного клуба ГДК и Волонтёры Победы организовали и провели у Храма Всех Святых акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники акции вспомнили о событиях тех страшных дней, затем протоиерей Андрей прочел панихиду о погибших. После минуты молчания в память о всех жертвах террористических атак под звон колоколов в небо были запущены белые шары.

По завершению акции всем участникам раздали листовки с напоминаниями о том, как правильно себя вести в случае угрозы теракта.
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