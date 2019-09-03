Молодёжь Гусева почтила память жертв трагедии в Беслане 3 сентября 2019, 19:30

3 сентября на территории России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году исполняется 15 лет со дня трагедии в Беслане. В Этот день в России отдают дань памяти не только жертвам терактов, но и сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.



Ребята из молодёжного актива администрации Гусева, подростково-молодёжного клуба ГДК и Волонтёры Победы организовали и провели у Храма Всех Святых акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участники акции вспомнили о событиях тех страшных дней, затем протоиерей Андрей прочел панихиду о погибших. После минуты молчания в память о всех жертвах террористических атак под звон колоколов в небо были запущены белые шары.



По завершению акции всем участникам раздали листовки с напоминаниями о том, как правильно себя вести в случае угрозы теракта.