Благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет новый сбор в помощь Жене Соколову из пос. Калининское Гусевского городского округа, страдающему тяжелой формой ДЦП. Мальчику показано лечение в Институте Медицинских Технологий г. Москвы. Лечение комплексное, подобрано с учетом состояния ребенка специально. Стоимость лечения — 188000, также необходимы средства на дорогу в Москву и обратно. Общая сумма к сбору — 210000.
Женя Соколов — давний подопечный фонд, страдает тяжелой формой ДЦП. За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, последний год был практически обездвижен. Еще не так давно он не мог даже разжать кулаки, которые свело параличом. Из-за сильной спастики пальцев ног не мог обуться.
Весной фонд «Берег надежды» собрал для Жени средства на поездку в Санкт-Петербург, где ему сделали операция по методу Ульзибата. Это малотравматичная операция, позволяющая устранить мышечные контрактуры и добиться значительного увеличения объема движений. «Также во время операции Жене убрали косоглазие, убрали спастику языка и жевательных мышц. Надеюсь, что после лечения в Москве Женя сможет снова научиться разговаривать, ведь навыки речи у него были утеряны из-за спастики, — рассказала мама мальчика Лариса Васильевна. — Полностью убрать паралич пальцев ног пока не удалось — это отдельная операция. Но достижения уже очень большие. Спасибо всем за помощь!»
Оказать помощь мальчику можно на странице фонда.
Калининградский благотворительный фонд собирает средства на лечение юному жителю Гусева
4 сентября 2019, 21:13