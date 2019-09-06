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Информационный сайт города Гусева

В Гусев доставили главную икону ВМФ России

6 сентября 2019, 15:26
В Гусев доставили главную икону ВМФ России
В храм всех святых Всех Святых города Гусева доставили главную православную икону Военно-морского флота России — образ Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом рассказал отец Георгий на своей странице ВКонтакте.

Икона будет находиться в нашем городе до 8 сентября 14:00.

В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора, где она была освящена в канун Дня Военно-Морского Флота России в присутствии Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Икону изготовили специально для главного храма Вооруженных сил России, который откроется в следующем году в подмосковном парке «Патриот».

В Калининградской области образ небесного покровителя флота святого апостола Андрея Первозванного пробудет до середины сентября. После Балтийского флота икону доставят на Черноморский флот, далее на Северный и Тихоокеанский флот.
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