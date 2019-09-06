/ / / В Гусев доставили главную икону ВМФ России

В храм всех святых Всех Святых города Гусева доставили главную православную икону Военно-морского флота России — образ Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом рассказал отец Георгий на своей странице ВКонтакте.
Икона будет находиться в нашем городе до 8 сентября 14:00.
В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора, где она была освящена в канун Дня Военно-Морского Флота России в присутствии Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Икону изготовили специально для главного храма Вооруженных сил России, который откроется в следующем году в подмосковном парке «Патриот».
В Калининградской области образ небесного покровителя флота святого апостола Андрея Первозванного пробудет до середины сентября. После Балтийского флота икону доставят на Черноморский флот, далее на Северный и Тихоокеанский флот.