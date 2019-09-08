Управлению Росприроднадзора по Калининградской области не удалось накрыть навесом свалку мусора в 5 километрах к юго-западу от Гусева, сообщает информационное агентство «Русский Запад».
В начале года проверяющие ведомства наведались на полигон твёрдых бытовых отходов у посёлка Жаворонково, оператором которого выступает АО «Утилизация мусора», учреждённое администрацией Гусевского городского округа.
Проверка завершилась актом, в котором у АО были выявлены нарушения закона (по версии Росприродназдора). В предписании было указано, что отходы нельзя складировать на площадках, не имеющих навесов — соответственно, надо было построить навес до 20 июля 2019 года.
Гусевская фирма вместо этого подала в суд и убедила инстанцию в обратном.
Суд первым делом установил, что фактически АО «Утилизация мусора» является «полигоном твёрдых бытовых отходов». Требования СанПиН в части создания навесов на полигоны ТБО не распространяются, установил суд.
Выяснилось также, что и брикеты с полиэтиленом, которые при проверке были восприняты как мусор, являются на самом деле вторичным сырьём, которое ставится на бухгалтерский учёт и в дальнейшем продаётся. Таким образом, требования Управления в предписании были неправомерными.
У Росприродназдора есть возможность обжаловать решение суда.
Росприроднадзору не удалось накрыть навесом свалку мусора под Гусевом
8 сентября 2019, 19:23