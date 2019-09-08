Одно из самых ожидаемых событий этого года — военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» отгремел сегодня под Гусевом в посёлке Лермонтово.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, более 200 реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Багратионовска, Екатеринбурга, Новосибирска, а так же из Беларуси и Польши смоделировали эпизод боя Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи.
Тысячи человек собрались в посёлке Лермонтово, чтобы насладиться реконструкцией боя. Передать атмосферу помогала пиротехника, имитация артиллерийских выстрелов и декорации.
Помимо основного действия гостей фестиваля ждали различные интерактивные площадки, детская зона, лекторий и многое другое. Кульминацией фестиваля стало выступления симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана в старой кирхе.
Поприветствовать гостей и участников мероприятия приехали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов, заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, министр по культуре и туризму Правительства Калининградской области Андрей Ермак, глава администрации МО «Гусевский Городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представители Российского военно-исторического общества, Музея-заповедника «Царское Село» и АНО «Фестивальная дирекция».
Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» отгремел сегодня в посёлке Лермонтово
8 сентября 2019, 22:38