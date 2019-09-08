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Информационный сайт города Гусева

Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» отгремел сегодня в посёлке Лермонтово

8 сентября 2019, 22:38
Военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» отгремел сегодня в посёлке Лермонтово
Одно из самых ожидаемых событий этого года — военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» отгремел сегодня под Гусевом в посёлке Лермонтово.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, более 200 реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Багратионовска, Екатеринбурга, Новосибирска, а так же из Беларуси и Польши смоделировали эпизод боя Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи.

Тысячи человек собрались в посёлке Лермонтово, чтобы насладиться реконструкцией боя. Передать атмосферу помогала пиротехника, имитация артиллерийских выстрелов и декорации.

Помимо основного действия гостей фестиваля ждали различные интерактивные площадки, детская зона, лекторий и многое другое. Кульминацией фестиваля стало выступления симфонического оркестра под руководством Аркадия Фельдмана в старой кирхе.

Поприветствовать гостей и участников мероприятия приехали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов, заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, министр по культуре и туризму Правительства Калининградской области Андрей Ермак, глава администрации МО «Гусевский Городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, представители Российского военно-исторического общества, Музея-заповедника «Царское Село» и АНО «Фестивальная дирекция».
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# 1Протуберанец
Как я погляжу под шатром цвет нации собрался? Ах да, для таких как я, там разбавили приближенными до власти. Остальные ловите кости со стола. Фрагмент фильма Д'артаньян и три мушкетёра с трапезой Людовика 13 вам в помощь. 
Вчера, 23:27   ЦитироватьОтветить
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