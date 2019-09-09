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Городские власти в разы уменьшили затраты на электроэнергию из-за модернизации уличного освещения

9 сентября 2019, 11:34
Городские власти в разы уменьшили затраты на электроэнергию из-за модернизации уличного освещения
На совещании под председательством главы администрации МО «Гусевский городской округ», которое проходило на минувшей неделе в актовом зале, был рассмотрен вопрос реализации программы энергоэффективности на территории округа. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

По словам и. о. заместителя главы администрации Павла Нефёдова в текущем году МУП «Управление ЖКХ», в компетенцию которого входит ремонт и обслуживание уличного освещения муниципалитета, была произведена замена 618 натриевых ламп на светодиодные в 309 светильниках паркового типа.

«Если раньше такое количество ламп потребляло в год почти 175 тысяч киловатт и затраты на оплату электроэнергии составляли почти миллион рублей, — говорит Павел Нефёдов, — то новые лампы будут потреблять всего 27 тысяч киловатт и экономия составит более 800 тысяч рублей».

На совещании также обсудили вопрос модернизации сети уличного освещения в территориальных отделах. Ещё весной этого года глава администрации Александр Китаев дал поручение проработать данный вопрос в рамках энергосервисного контракта.

«На сегодняшний день в посёлках Гусевского городского округа находится почти 1000 уличных светильников, — продолжает и. о. заместителя главы администрации, — при этом 180 светильников, которые были установлены в рамках реализации Программы конкретных дел, уже светодиодные. Светодиодные и 18 светильников паркового типа установлены в некоторых посёлках муниципалитета. Остальные светильники, которые требуется заменить, имеют ртутные и натриевые газоразрядные лампы».

По информации представленной управлением ЖКХ ещё в марте текущего года была разработана дорожная карта по реализации энергосервисного контракта в территориальных отделах. Согласно её в первой декаде октября будет заключён контракт с подрядной организацией, которую выявит аукцион, и в течение трёх месяцев работы будут выполнены.

Также собравшиеся обсудили этапы реализации программы энергоэффективности 2019 на примере здания администрации. Так в текущем году в цокольном этаже здания будет заменено 73 светильника из 280 имеющихся. По словам Павла Нефёдова после замены всех светильников экономия электроэнергии составит минимум 50%, что послужит примером для замены светильников в административных зданиях подведомственных учреждений и учреждениях социальной сферы.
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