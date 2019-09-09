/ / / В Гусевском округе реализуется федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады;

граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

родители, чьи дети находятся на семейном обучении;

родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста;

родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии и социализации.



МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (г. Гусев, ул. Ломоносова, 27);



МОУ «СОШ № 1 имени С. И. Гусева» (г. Гусев, ул. Красноармейская, 10);



филиал МОУ «СОШ № 1 в пос. Маяковское» (пос. Маяковское, ул. Школьная, 11);



МАОУ «СОШ № 3» (г. Гусев, ул. Советская, 25);



МОУ «СОШ № 5» (г. Гусев, ул. Павлова, 4);



МОУ «Михайловская СОШ» (пос. Михайлово, ул. Центральная, 39);



МОУ «Калининская СОШ» (пос. Калининское, ул Центральная, 17);



МАДОУ «Детский сад № 5» (г. Гусев, ул. Железнодорожная, 17);



МКУ «Информационно-методический центр» Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» (г. Гусев, ул. Советская, 25);



МАУ ДО «Детско-юношеский центр» (г. Гусев, ул. Артиллерийская, 2).



Важнейшая задача государственных и общественных институтов на среднесрочную перспективу — создание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года.В настоящее время различного рода помощь детям, осваивающим образовательные программы, оказывается, однако нельзя признать, что доступность такой помощи обеспечена на всей территории Российской Федерации. Родители, законные представители детей, зачастую оказываются лишены психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.Особо нуждаются в психолого-педагогической помощи следующие категории граждан:Решить данную задачу возможно при участии организаций, обеспечивающих качественные услуги в рамках консультативных служб.В рамках приоритетного национального проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей» на территории МО «Гусевский городской округ» открыты консультативные пункты, куда могут обратиться родители:Для родителей предоставляются бесплатные консультации следующих специалистов: педагога-психолога, учителя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, врача-невролога, юриста, воспитателя. Консультации направлены на решение вопросов детско-родительских отношений, воспитания, обучения и развития детей и подростков, адаптации к условиям образовательных организаций и по запросу родителей.