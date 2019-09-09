/ / / «„Мозг“ дивизии»: интервью с генерал-майором в отставке Виктором Владимировичем Гребенниковым

Генерал-майор в отставке Виктор Владимирович Гребенников год возглавлял штаб 18-й мотострелковой дивизии. Очень важный год в его жизни, который вполне вероятно стоит нескольких других. Вот, что он рассказал:— В 1988 году прибыл я в чехословацкий город Млада-Болеслав, где и дислоцировался штаб дивизии. Уже при принятии дел и должности я понял масштабы дивизии и огромный объем предстоящей работы. Дивизия была полностью укомплектована личным составом и всеми современными видами вооружения, техники и материальными средствами. Служить в такой дивизии — большая честь и большая ответственность. На должность начальника штаба дивизии претендовали несколько человек. (Но Военный Совет Центральной Группы войск отдал предпочтение Виктору Владимировичу. Ведь полк, которым он командовал, всегда значился среди лучших. Кроме солидного послужного списка, подкупила и его убедительность. Стоит ему заговорить, непроизвольно рождается вера, что за таким офицером люди пойдут).— Времени на раскачку не было, — продолжает рассказ Виктор Владимирович. — Каждый день дивизии был наполнен напряженной боевой подготовкой и учениями. Все это требовало грамотного штабного сопровождения. Это оперативное и перспективное планирование, методические разработки, планы на учения, рабочие документы для командира дивизии. Командир дивизии полковник Петр Иванович Шуляк заслуживает особых слов. Выпускник Академии Генерального штаба, он олицетворял собой современного офицера и будущего генерала, соответствующего уровню требований дня. Грамотный, умный, интеллигентный, целеустремленный. Я благодарен судьбе за то, что довелось мне работать с таким человеком. Вот, казалось бы, малозначительный эпизод, но многоговорящий о человеке. Штабная работа имеет свою специфику. То есть отличается от работы непосредственно в боевых подразделениях и на полигонах. И офицеры штаба и управления дивизии на совещании попросили меня обратиться к комдиву с просьбой разрешить им в пределах штабных стен несколько изменить форму одежды. Особо ни на что не надеясь, я все-таки поговорил с Петром Ивановичем. И к большому моему удивлению, он согласился.Эпизод действительно многоговорящий. Не только о командире дивизии (как известно, подобная демократия в армии чревата последствиями), но прежде всего о начальнике штаба. Другой бы цыкнул на подчиненных, чтобы «дурью не маялись», а Виктор Владимирович пошел и со всей силой своей настойчивости убедил командира. А мог бы просто нарваться на взбучку.С тех пор прошло тридцать лет. Но, несмотря на это, ветеран помнит имена и фамилии многих своих сослуживцев.— Со многими я поддерживаю связь. Вспоминается проведение работы штаба и управления дивизии, командиров частей по переходу на новые штаты в ограниченный период — с января 1989 года и завершением к 1 апреля. В результате этой работы дивизия приобрела другой боевой состав: личный состав увеличился до 14500 человек, в том числе офицеров и прапорщиков до 2000 человек. Количество танков увеличилось до 270. Дивизия одной из первых была оснащена новыми на то время зенитно-ракетными комплексами «Тунгуска». В апреле мы достойно сдали весеннюю проверку.Другим, очень значимым моментом в деятельности штаба дивизии была подготовка к дивизионным тактическим учениям без боевой стрельбы в июле 1989 года. На основании подготовленного и утвержденного командиром дивизии плана все офицеры штаба и управления занимались подготовкой своих служб и частей. Штаб осуществлял действенный контроль и сделал основной упор не только на подготовку документов, средств связи, но и на подготовку штатных подразделений и выделенного личного состава для организации комендантской службы на всех маршрутах выдвижения дивизии в район учений и в пункты постоянной дислокации. Ответственное отношение командиров мотострелковых полков, их штабов, офицеров штаба 18-й мотострелковой дивизии позволили ей совершить комбинированное передвижение на железнодорожном транспорте и маршем, своим ходом, без происшествий.Помнится, как мы отреагировали на землетрясение в Армении. На собрании офицеров и прапорщиков дивизии мы выразили соболезнование родным и близким погибших. При этом приняли общее решение — отказаться от нательного белья и отправить пострадавшим жителям Спитака. Как говорится, чем могли…О службе Виктора Владимировича в восемнадцатой мотострелковой начальник политотдела гвардии полковник Синчурин В.И. в книге «Листки из полевой сумки» написал так: «Начальник штаба полковник Гребенников В.В. на своем месте твердой рукой держал все, что входило в сферу деятельности «мозга армии».По замене, для дальнейшей службы на Родине, Виктор Владимирович продолжил службу в первой гвардейской мотострелковой Московско-Минской дивизии в городе Калининграде. А с декабря 1991 года по декабрь 2004 года занимал должность военного комиссара Калининградской области, на которой не менее ответственно выполнял достаточно обширный круг задач по мобилизационной, призывной, учетной деятельности, много внимания уделял заботе о ветеранах и пенсионерах Министерства обороны Российской Федерации.После демобилизации Виктор Владимирович продолжает заниматься военно-патриотической деятельностью, являясь инспектором Группы инспекторов в Западном Военном округе при военном комиссариате Калининградской области.— Конечно же я приеду на юбилей дивизии — пообещал он. — Мне есть, что сказать. Хотелось бы в нынешней бригаде видеть ту мощную образцовую 18-ю дивизию, чтобы молодые офицеры не только поняли, но и прочувствовали, как оно должно быть в армии по-настоящему. И затем уже этот высокий уровень держали в дальнейшей службе.А накануне юбилея 18-й МСД генерал-майор Гребенников В.В. взвалил на себя, казалось бы, непосильную ношу: подготовить и на высоком организационном и профессиональном уровне 6–8 сентября, с помощью администрации и руководства Гусевского и Нестеровского городских округов, провести юбилей родного 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка. Программа юбилея обширная и интересная: посещение ветеранами 168 МСП и 30 МСД Гусевского историко — краеведческого музея имени А. М. Иванова, митинг на привокзальной площади города в честь частей и соединений, получивших почетные наименования «Гумбинненские», открытие информационной мемориальной плиты, автопробег «Честь. Отвага. Мужество» к местам Боевой славы 55-й гвардейской стрелковой Иркутско-Пинской дивизии, митинг на братском захоронении в поселке Ясная Поляна, посещение музея 30 МСД, возложение венков и цветов к братской могиле воинов, погибших при овладении города Гумбиннена 21 января 1945 года, передача копии Боевого Знамени 30 МСД Главе администрации Нестеровского городского округа и директору МОУ СОШ в пос. Ясная Поляна для хранения в Музее дивизии и копии Боевого Знамени 168 МСП Главе администрации Гусевского городского округа и директору историко-краеведческого музея на хранение, праздничный вечер в Доме культуры, знакомство с природой Национального парка «Куршская коса», обед на природе в честь Дня танкиста и т. д.Энергии Гребенникова В.В., его оптимизму, настойчивости, выдержке и умению обольщать, объяснять и убеждать людей в необходимости и важности задуманного можно только позавидовать! И порадоваться, что такие офицеры, как Виктор Владимирович, служили в 18-й гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова второй степени мотострелковой дивизии. А все участники торжеств, посвященных юбилею 168-го гвардейского Гумбинненского Краснознаменного мотострелкового полка и прославленной 30-й стрелковой дивизии, говорят огромное «спасибо» организаторам праздника и, конечно же, прежде всего генерал-майору Гребенникову Виктору Владимировичу.