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В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы

12 сентября 2019, 11:19
В начале учебного года сотрудниками Госавтоинспекции по Гусевскому району проводятся проверки технического состояния «школьных» автобусов.

Главная цель — создание условий для обеспечения безопасных перевозок детей и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

Особое внимание сотрудники ОГИБДД обращают на техническое состояние транспортных средств, перевозящих школьников, наличие в них ремней безопасности, оснащенность автобусов тахографами, аптечками, огнетушителями, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. По результатам проверки технических неисправностей выявлено не было.

Проверке были подвергнуты водители автобусов и установлено, что каждый из них имеет разрешающие отметки категории «Д», а так же необходимый стаж работы.

С водителями, инспекторы ГИБДД провели профилактические беседы, напомнив им, что в их руках находится самое ценное — жизнь и здоровье ребенка. Детям также напомнили о необходимости пристегиваться и другие дорожные правила, касающиеся пассажиров.
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