/ / / Гумбинненская компания Карла Брандта

Владимир Летягин

Одним из крупнейших предприятий Гумбиннена была многофункциональная компания Карла Брандта. Она существует в Баварии и сегодня. Предприятие занимается выпуском деревянных и пластиковых изделий для строительства.Компания Карла Брандта начала свою историю в 1882 году. Немного позднее в том районе, где сейчас выезд из города в сторону Советска, силами компании был построен кирпичный завод. На тот момент он был самым технологичным и передовым заводом по производству кирпича в Восточной Пруссии.Магазины Карла Брандта представляли автомобильную продукцию фирмы Опель. К слову, сборка автомобилей также осуществлялась в Гумбиннене.Фирма Карла Брандта занималась многими видами хозяйственной деятельности и была настоящим примером для предпринимателей.