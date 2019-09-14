Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Гумбинненская компания Карла Брандта
Информационный сайт города Гусева

Гумбинненская компания Карла Брандта

14 сентября 2019, 21:20
Гумбинненская компания Карла Брандта Магазин Карла Брандта
Одним из крупнейших предприятий Гумбиннена была многофункциональная компания Карла Брандта. Она существует в Баварии и сегодня. Предприятие занимается выпуском деревянных и пластиковых изделий для строительства.

Компания Карла Брандта начала свою историю в 1882 году. Немного позднее в том районе, где сейчас выезд из города в сторону Советска, силами компании был построен кирпичный завод. На тот момент он был самым технологичным и передовым заводом по производству кирпича в Восточной Пруссии.

Гумбинненская компания Карла Брандта
Карл Брандт

Магазины Карла Брандта представляли автомобильную продукцию фирмы Опель. К слову, сборка автомобилей также осуществлялась в Гумбиннене.


Работники предприятия Карла Брандта

Фирма Карла Брандта занималась многими видами хозяйственной деятельности и была настоящим примером для предпринимателей.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеДиректор ООО «Гусевмолоко» Станислав Грубинов: качество продукта - наша традицияДиректор ООО «Гусевмолоко» Станислав Грубинов: качество продукта - наша традицияКарл-Вернер Данкворт — уроженец Гумбиннена и один из известнейших дипломатов ГерманииКарл-Вернер Данкворт — уроженец Гумбиннена и один из известнейших дипломатов Германии«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТА«Рейдерская эпоха»: Чем завершился двадцатилетний конфликт двух крупных заводов СТА
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико