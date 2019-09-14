/ / / Гумбинненская компания Карла Брандта

Компания Карла Брандта начала свою историю в 1882 году. Немного позднее в том районе, где сейчас выезд из города в сторону Советска, силами компании был построен кирпичный завод. На тот момент он был самым технологичным и передовым заводом по производству кирпича в Восточной Пруссии.
Карл Брандт
Магазины Карла Брандта представляли автомобильную продукцию фирмы Опель. К слову, сборка автомобилей также осуществлялась в Гумбиннене.
Работники предприятия Карла Брандта
Фирма Карла Брандта занималась многими видами хозяйственной деятельности и была настоящим примером для предпринимателей.
Владимир Летягин