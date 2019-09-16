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Информационный сайт города Гусева

Николай Цуканов подарил гусевскому храму икону Великомученика Георгия Победоносца

16 сентября 2019, 11:57
Николай Цуканов подарил гусевскому храму икону Великомученика Георгия Победоносца
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов пожертвовал для храма Всех Святых в Гусеве уникальную икону Великомученика Георгия Победоносца, написанную в стиле невьянской иконописи. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал протоиерей Георгий Матвеев.

Невьянская икона — вершина уральского горнозаводского старообрядческого иконописания, признана сегодня всем научным сообществом, как Невьянская школа иконописи.

Также для храма Всех Святых написали икону св. Матроны Московской. Пока её поместили в Никольский предел.
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