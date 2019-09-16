Полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов пожертвовал для храма Всех Святых в Гусеве уникальную икону Великомученика Георгия Победоносца, написанную в стиле невьянской иконописи. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал протоиерей Георгий Матвеев.
Невьянская икона — вершина уральского горнозаводского старообрядческого иконописания, признана сегодня всем научным сообществом, как Невьянская школа иконописи.
Также для храма Всех Святых написали икону св. Матроны Московской. Пока её поместили в Никольский предел.
Николай Цуканов подарил гусевскому храму икону Великомученика Георгия Победоносца
16 сентября 2019, 11:57