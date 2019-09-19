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Информационный сайт города Гусева

В администрации округа появится новый совет

19 сентября 2019, 17:37
В администрации округа появится новый совет
В начале сентября окружной Совет депутатов во втором чтении утвердил положение «Об экспертном совете по развитию местного сообщества при главе муниципального образования „Гусевский городской округ“». Соответствующее решение опубликовано в местной газете «За доблестный труд» 11 сентября 2019 года, рассказывает группа «ГУСЕВ HD».

Экспертный совет является консультативно-совещательным органом, созданным с целью выработки новых механизмов конструктивного межсекторного социального партнёрства органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, развития и укрепления институтов гражданского общества в Гусевском городском округе.

Предполагается, что новый совещательный орган обеспечит взаимодействие между организациями, юридическими, а также физическими лицами и органами местного самоуправления с целью решения социально-экономических, культурных, правовых, экологических и иных вопросов. Решения Экспертного совета будут носить рекомендательный характер. Председателем Экспертного совета назначается заместитель председателя окружного Совета депутатов.

Состав Экспертного совета будет формироваться по заявительному принципу из представителей бизнеса и некоммерческих организаций, а также представителей городской администрации и окружного Совета депутатов. Для обеспечения эффективности выполнения поставленных перед Советом задач, в его состав смогут войти до пяти профильных рабочих групп. Заседания Экспертного совета будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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Г
# 1ГераБуФфон
 Решения Экспертного совета будут носить рекомендательный характер. bowtie и совещательный... bowtie (как у Богданова А.С.)...клоуны..))))
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Юрий
Очень жаль, что в состав экспертного совета не вошел не один эксперт
Сегодня, 19:36   ЦитироватьОтветить
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Ю
# 3Юрий Лактионов
В принципе то же самое что и общественный совет во главе с господином Лоскутовым. И Каюкову создали возможность делать то что делал предшественник - показывать как общественность любит администрацию...
Хотя дело нужное -слушать нужды людей и учитывать интересы граждан.
Сегодня, 20:54   ЦитироватьОтветить
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П
# 4Протуберанец
АБАЛДЕТЬ. Я думал дна достигли, но снизу постучали. Держись ПредСовета, сейчас тебе тут на кидают.
Сегодня, 22:26   ЦитироватьОтветить
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