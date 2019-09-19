В начале сентября окружной Совет депутатов во втором чтении утвердил положение «Об экспертном совете по развитию местного сообщества при главе муниципального образования „Гусевский городской округ“». Соответствующее решение опубликовано в местной газете «За доблестный труд» 11 сентября 2019 года, рассказывает группа «ГУСЕВ HD».
Экспертный совет является консультативно-совещательным органом, созданным с целью выработки новых механизмов конструктивного межсекторного социального партнёрства органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, развития и укрепления институтов гражданского общества в Гусевском городском округе.
Предполагается, что новый совещательный орган обеспечит взаимодействие между организациями, юридическими, а также физическими лицами и органами местного самоуправления с целью решения социально-экономических, культурных, правовых, экологических и иных вопросов. Решения Экспертного совета будут носить рекомендательный характер. Председателем Экспертного совета назначается заместитель председателя окружного Совета депутатов.
Состав Экспертного совета будет формироваться по заявительному принципу из представителей бизнеса и некоммерческих организаций, а также представителей городской администрации и окружного Совета депутатов. Для обеспечения эффективности выполнения поставленных перед Советом задач, в его состав смогут войти до пяти профильных рабочих групп. Заседания Экспертного совета будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
В администрации округа появится новый совет
19 сентября 2019, 17:37