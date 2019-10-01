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В продукции областных молочников и мясников нашли кишечную палочку и другие патогены

1 октября 2019, 19:38
В продукции областных молочников и мясников нашли кишечную палочку и другие патогены
Два десятка потенциально опасных продуктов выявили на калининградских прилавках специалисты Россельхознадзора в сентябре. Об этом «Клопс» сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 1 октября.

Кишечная палочка обнаружена в масле «Крестьянском» и сыре из козьего молока, произведённых в фермерском хозяйстве ИП Победенного В.И. (Полесский район).

Патогенные микроорганизмы находились в пробах охлаждённой свинины (ООО «Мир», Зеленоградский район), в мороженой говядине (ООО «Ива», Гусевский район) и филе окуня (ООО «Фиш-ком№, Светлый). С нарушениями технологии произведена колбаса полукопчёная «Домашняя» (ООО «МК Залесье», Полесский район): вывод сделан на основе двух проб.
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