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Глава городской администрации проверил ход ремонтных работ по благоустройству майского ДК

3 октября 2019, 12:17
Глава городской администрации проверил ход ремонтных работ по благоустройству майского ДК
Первую половину минувшей среды глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел несколько выездных совещаний, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Сначала глава администрации посетил поселок Майское, где ведется капитальный ремонт майского филиала городского Дома культуры и благоустройство территории прилегающей территории. По словам директора Службы заказчика-застройщика Эдуарда Грезева ремонтные работы внутри здания филиала и фасада практически завершены. Представитель подрядной организации заверил главу администрации, что все работы на объекте будут выполнены качественно и в срок.

Александр Китаев внимательно осмотрел все помещения здания, указал на недочеты и поручил специалистам службы заказчика-застройщика внимательно, с пристрастием принимать объект при вводе его в эксплуатацию.

Что касается благоустройства территории вокруг здания филиала городского Дома культуры, то здесь работы по мощению тротуарной плитки и организации игровой зоны должны будут выполнены до конца месяца.

Также глава администрации проверил готовность к отопительному сезону майского филиала библиотеки, школы и филиала Дома культуры в поселке Михайлово.
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