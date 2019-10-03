Первую половину минувшей среды глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев провел несколько выездных совещаний, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Сначала глава администрации посетил поселок Майское, где ведется капитальный ремонт майского филиала городского Дома культуры и благоустройство территории прилегающей территории. По словам директора Службы заказчика-застройщика Эдуарда Грезева ремонтные работы внутри здания филиала и фасада практически завершены. Представитель подрядной организации заверил главу администрации, что все работы на объекте будут выполнены качественно и в срок.
Александр Китаев внимательно осмотрел все помещения здания, указал на недочеты и поручил специалистам службы заказчика-застройщика внимательно, с пристрастием принимать объект при вводе его в эксплуатацию.
Что касается благоустройства территории вокруг здания филиала городского Дома культуры, то здесь работы по мощению тротуарной плитки и организации игровой зоны должны будут выполнены до конца месяца.
Также глава администрации проверил готовность к отопительному сезону майского филиала библиотеки, школы и филиала Дома культуры в поселке Михайлово.
Глава городской администрации проверил ход ремонтных работ по благоустройству майского ДК
3 октября 2019, 12:17