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Информационный сайт города Гусева

Делегация из Гусева представила наш муниципалитет в областной думе

3 октября 2019, 17:36
Делегация из Гусева представила наш муниципалитет в областной думе
Сегодня большая делегация Гусевского городского округа, возглавляемая главой администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым и главой городского округа — председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым в рамках «Парламентского часа» представила в Калининградской областной Думе наш муниципалитет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В одном из залов здания, где расположен законодательный орган региона, разместилась выставка, посетив которую депутаты областной Думы узнали о предприятиях, расположенных на территории муниципалитета, учреждениях профессионального дошкольного и дополнительного образования, а также туристическом потенциале Гусевского городского округа. Глава администрации лично знакомил посетителей с выставкой муниципалитета.

Во время 37-го заседания областной Думы Александр Китаев и Андрей Гнездилов представили областным депутатам доклад о Гусевском городском округе. Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева поблагодарила руководителей нашего округа за возможность погрузиться в атмосферу восточного муниципалитета и отметила, что Гусев выстраивает тесное взаимодействие с депутатским корпусом, предприятиями и учреждениями, что положительно влияет на развитие округа.
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Г
# 1Гость Гость
Какая никчемность. Нам же заняться больше нечем, да ?

http://rugrad.eu/news/1141908/
Херасе,  провалы в памяти 
Сегодня, 17:53   ЦитироватьОтветить
10
1
# 2123
депутаты областной Думы узнали о предприятиях, расположенных на территории муниципалитета, учреждениях профессионального дошкольного и дополнительного образования, а также туристическом потенциале Гусевского городского округа.
А до этого у них что, амнезия была? или областные депутаты вообще не владеют обстановкой в регионе? Я понимаю ещё, если бы депутаты все были новые, но там же из года в год сидят одни и те же, как в прочем и у нас. 
Сегодня, 18:45   ЦитироватьОтветить
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