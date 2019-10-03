/ / / Делегация из Гусева представила наш муниципалитет в областной думе

Сегодня большая делегация Гусевского городского округа, возглавляемая главой администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым и главой городского округа — председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым в рамках «Парламентского часа» представила в Калининградской областной Думе наш муниципалитет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В одном из залов здания, где расположен законодательный орган региона, разместилась выставка, посетив которую депутаты областной Думы узнали о предприятиях, расположенных на территории муниципалитета, учреждениях профессионального дошкольного и дополнительного образования, а также туристическом потенциале Гусевского городского округа. Глава администрации лично знакомил посетителей с выставкой муниципалитета.
Во время 37-го заседания областной Думы Александр Китаев и Андрей Гнездилов представили областным депутатам доклад о Гусевском городском округе. Председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева поблагодарила руководителей нашего округа за возможность погрузиться в атмосферу восточного муниципалитета и отметила, что Гусев выстраивает тесное взаимодействие с депутатским корпусом, предприятиями и учреждениями, что положительно влияет на развитие округа.