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Информационный сайт города Гусева

Этой осенью от гусевского муниципалитета на военную службу направят 40 призывников

4 октября 2019, 16:04
Этой осенью от гусевского муниципалитета на военную службу направят 40 призывников
В Гусеве, как и по всей России, с 1 октября начался осенний призыв в армию. В ходе призывной кампании в ряды вооруженных сил РФ от нашего муниципалитета планируется направить 40 человек.

Как и ранее, на военную службу будут призваны россияне (мужчины) в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочек от службы. Один призывник от Гусевского городского округа будет направлен для прохождения службы в Президентский полк.

Работа призывной комиссии продлится до 31 декабря.

Напомним, что уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований, влечет за собой уголовную ответственность.
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