Этой осенью от гусевского муниципалитета на военную службу направят 40 призывников 4 октября 2019, 16:04

В Гусеве, как и по всей России, с 1 октября начался осенний призыв в армию. В ходе призывной кампании в ряды вооруженных сил РФ от нашего муниципалитета планируется направить 40 человек.



Как и ранее, на военную службу будут призваны россияне (мужчины) в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочек от службы. Один призывник от Гусевского городского округа будет направлен для прохождения службы в Президентский полк.



Работа призывной комиссии продлится до 31 декабря.



Напомним, что уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований, влечет за собой уголовную ответственность.