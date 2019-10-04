В Гусеве, как и по всей России, с 1 октября начался осенний призыв в армию. В ходе призывной кампании в ряды вооруженных сил РФ от нашего муниципалитета планируется направить 40 человек.
Как и ранее, на военную службу будут призваны россияне (мужчины) в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и не имеющие отсрочек от службы. Один призывник от Гусевского городского округа будет направлен для прохождения службы в Президентский полк.
Работа призывной комиссии продлится до 31 декабря.
Напомним, что уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных оснований, влечет за собой уголовную ответственность.
Этой осенью от гусевского муниципалитета на военную службу направят 40 призывников
4 октября 2019, 16:04