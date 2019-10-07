Карантин по АЧС на «Прибалтийской мясной компании три» продлён на полгода

Гусевским предприятиям ООО «Прибалтийская мясная компания три» не удалось снять карантин по африканской чуме свиней. Он продлен на полгода, сообщил Rugrad.eu директор и совладелец предприятия Игорь Кузнецов. «Это означает, что наши предприятия не будут работать в течение шести месяцев», — сказал он.
Несколькими днями ранее стало известно, что введению карантина на предприятиях «Прибалтийской мясной компании три» не предшествовала массовая гибель свиней. Заболевание удалось обнаружить в ходе лабораторных исследований, сообщил на публичных обсуждениях правоприменительной практики в Калининградской торгово-промышленной палате региона руководитель областной станции по борьбе с болезнями животных Иван Головатый.
«Массового падежа на предприятии не было и клиники, ярко выраженной не было. Пока мы проводили мероприятия, большинство животных были здоровыми. И даже те, которые пали, тоже выглядели здоровыми. Лабораторно мы проверяли и перепроверяли — диагноз подтверждался. Многие предприниматели спрашивают, зачем нам исследовать такое количество продукции? Поймите, что очень сложно выявить вирус на первом этапе», — напомнил Иван Головатый.
Руководитель регионального управления Россельхознадзора обратил внимание на то, что такое проявление АЧС отличается от того, что видели в регионе раньше. Это, по мнению Вадима Смирнова, должно побудить свиноводов чаще отправлять биоматериалы на лабораторные исследования.
«Можно подсчитать поголовье павших животных на „Прибалтийской мясной компании три“ и на „Правдинском Свино Производстве“ год назад. Цифры были в разы выше. И это связано с тем, что [здесь] была постоянная диагностика. Эта превентивность стоит тех денег, которые вы тратите на лабораторные исследования. Меняется со временем вирус, меняется морфология, вирулентность, но по внешним признакам он стал протекать как субклиническая форма и путаться с другими болезнями», — прокомментировал Вадим Смирнов.
По данным областного министерства сельского хозяйства, с конца августа 2019 года, когда карантин был введен на свиноферме (маточнике), убойном пункте и откормочнике ООО «Прибалтийская мясная компания три» в поселках Кубановка и Красногорское, специалисты изъяли и умертвили 43,4 тыс. свиных голов. Туши были сожжены.
В Гусевском районе карантин по АЧС сохраняется. Это означает, что на территорию округа сейчас можно ввозить свинину, но никакая мясная продукция не может покидать пределы административного района. Продление карантина означает, что убытки, которые понесет «Прибалтийская мясная компания три», могут оказаться выше порога в 1 млрд руб., о котором Игорь Кузнецов говорил в августе этого года.
Карантин по АЧС на «Прибалтийской мясной компании три» продлён на полгода
7 октября 2019, 15:38
Фотография с презентации, которая была представлена на публичных слушаниях.