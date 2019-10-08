В Гусевский городской суд обратился прокурор с иском к администрации МО «Гусевский городской округ» о возложении обязанности ограничить свободный доступ в здание.
В обоснование требований прокурор указал, что в г. Гусеве на ул. Московской д. 40 расположено нежилое здание, которое в настоящий момент по назначению не используется, находится без надлежащего содержания и присмотра, в технически опасном состоянии. Часть оконных проемов здания не застеклена, в связи с чем у посторонних лиц, в том числе подростков, имеется свободный доступ в помещения здания. Более того, в 2008 году указанное здание признано аварийным.
Прокурор полагает, что непринятие соответствующих мер по ограничению доступа в здание может привести к необратимым чрезвычайным последствиям.
Судебное заседание по делу назначено на 29 октября 2019 года.
Здание состоит в перечне выявленных объектов культурного наследия: «Дом жилой, нач. ХХ века». Объект подлежит государственной охране в соответствии с Уведомлением о необходимости соблюдения собственником здания законодательства об объектах культурного наследия, выданным службой государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Калининградской области.
Напомним, городская администрация неоднократно пыталась продать это здание через аукцион.
Прокуратура обратилась в суд с требованием об ограничении свободного доступа к зданию на Московской, 40
8 октября 2019, 11:56