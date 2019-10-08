В приюте для женщин при церкви одновременно смогут проживать до 8 человек

Как мы уже писали, при храме Всех святых города Гусева Калининградской области начал работу приют для беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации. В нем смогут единовременно проживать до 8 человек, рассказывает русская православная церковь. Подопечным будет оказана комплексная помощь: в приюте работает психолог, юрист и социальный работник. Сегодня в приюте проживает женщина с четырьмя детьми.
«У нас уже год работает центр гуманитарной помощи „Мать и дитя“, и эта женщина — наша постоянная подопечная. Она часто приходила, брала вещи для себя и детей. В какой-то момент этой женщине с четырьмя детьми стало просто негде жить, — рассказал руководитель социального отдела Черняховской епархии протоиерей Георгий Матвеев. — В восточной части Калининградской области нет подобных приютов. И такой приют оказался очень важным проектом, как показывает наш случай. Пока она живет у нас, специалисты приюта помогут в короткий срок уладить ее вопрос с жильем».
Приют был открыт на средства грантового конкурса Синодального отдела по благотворительности, направленного на профилактику абортов. Он стал 67-м приютом для женщин в кризисной ситуации, открытым при участии Русской Православной Церкви. Два грантовых конкурса были организованы на средства, собранные по благословению Святейшего Патриарха Кирилла во всех храмах России в 2016 и 2018 годах ко Дню защиты детей.
За последние 8 лет при участии Русской Православной Церкви было открыто 66 приютов для женщин в кризисной ситуации и свыше 100 новых центров гуманитарной помощи — за последние 3 года.
В новом двухэтажном приюте — две жилые комнаты, кабинеты социального работника, психолога и юриста. Срок проживания в приюте — от одного до трех месяцев. За это время социальный работник и юрист помогут подопечным найти жилье, восстановить или оформить необходимые документы, устроиться на работу. С женщинами также будут встречаться священники. Детскую и взрослую одежду, детское питание и средства гигиены женщины смогут получить в епархиальном центре гуманитарной помощи. Он также был открыт на средства грантового конкурса Синодального отдела по благотворительности, направленного на профилактику абортов.
В гуманитарный центр «Мать и дитя» регулярно обращаются более 170 многодетных семей, беременных женщин и женщин с детьми к кризисной ситуации. Всего при участии Церкви было открыто 190 центров гуманитарной помощи.
В приюте для женщин при церкви одновременно смогут проживать до 8 человек
8 октября 2019, 21:45