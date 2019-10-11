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Информационный сайт города Гусева

В посёлке Майское установят стенд младшему унтер-офицеру Александру Абрамовичу Виленкину

11 октября 2019, 12:51
В посёлке Майское установят стенд младшему унтер-офицеру Александру Абрамовичу Виленкину
17 ноября в посёлке Майское Гусевского городского округа установят стенд младшему унтер-офицеру из вольноопределяющего 1-го гусарского Сумского полка Александру Абрамовичу Виленкину. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Альберт Адылов.

105 лет назад, 4 ноября 1914 года, будучи старшим в головном дозоре у деревни Мальвишкен, Александр Абрамович обнаружил наступление пехоты противника, быстро спешил разъезд и открыл огонь по колонне неприятеля, чем заставил развернуться и обнаружить свои силы. Немного позднее вызвавшись охотником, проник в деревню, занятую неприятелем и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, оставался в ней до вечера, за что был награждён Георгиевским крестом 4-й степени.

Стенд расскажет не только об этом, но и обо всей жизни Виленкина — яркой, как комета.
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Х
# 1Хохма
Ну слава богу! А то ж мало памятников объезжать кажНмесяц smile 
Вчера, 13:15   ЦитироватьОтветить
31
1
# 2123
Хохма,
В красном доме на год развёрнута "портянка" на каждый объект, местное заксобрание проголосовало о возложение венков с выделением денег. Можно сэкономить, разницу на свои нужды. Мы многое не знаем, это чисто финансовые тёрки внутри администрации. Они живут по своим финансовым нормам, нам они не ведомы. Тут вам и 14 зарплата и другие плюшки. Вы о них знаете? Это чистой воды коррупция. 
Вчера, 13:35   ЦитироватьОтветить
51
Х
# 3Хохма
123,
Ясен пень, стараются они в свой карман да чтоб народу в голову дерьма навалить патриотного))) чтоб не о желудке думал, да о жизни нормальной, которую никогда не видел, и подавляющее большинство и не увидит никогда... 
Вчера, 14:07   ЦитироватьОтветить
61
о
# 4одобрям-с
нет ни каких абстрактных государственных денег - есть только деньги налогоплательщиков, то есть наши; бесспорно, мы же всегда "ЗА" все поводы отщипнуть из наполняемого нами бюджета: в графиках мероприятий сразу нескольких служб  добавится ещё одна строка для периодических посещений и сопутствующих там расходов.
Вчера, 14:57   ЦитироватьОтветить
71
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