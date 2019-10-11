17 ноября в посёлке Майское Гусевского городского округа установят стенд младшему унтер-офицеру из вольноопределяющего 1-го гусарского Сумского полка Александру Абрамовичу Виленкину. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Альберт Адылов.
105 лет назад, 4 ноября 1914 года, будучи старшим в головном дозоре у деревни Мальвишкен, Александр Абрамович обнаружил наступление пехоты противника, быстро спешил разъезд и открыл огонь по колонне неприятеля, чем заставил развернуться и обнаружить свои силы. Немного позднее вызвавшись охотником, проник в деревню, занятую неприятелем и, несмотря на сильный артиллерийский огонь, оставался в ней до вечера, за что был награждён Георгиевским крестом 4-й степени.
Стенд расскажет не только об этом, но и обо всей жизни Виленкина — яркой, как комета.
В посёлке Майское установят стенд младшему унтер-офицеру Александру Абрамовичу Виленкину
11 октября 2019, 12:51