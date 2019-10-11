В 1727 году уже существовала городская пожарная команда, которая имела вполне сносное по тем меркам оборудование. В городе повсеместно были вырыты специальные колодца для того, чтобы не было недостатка воды в случае пожара.
Пожарные Гумбиннена. Фотография 1936 года.
Сотрудники пожарной службы Гумбиннена. Фотография 1936 года.
Сотрудники пожарной службы Гумбиннена на параде в Кенигсберге. Фотография 1938 года.
Отряд юных пожарных Гумбиннена.
В 1831 году горело здание областного окружного правительства, в результате чего было уничтожено много ценных документов по истории Гумбиннена. Было построено новое здание, но оно снова полностью выгорело при пожаре в 1864 году.
Пожарные Гумбиннена считались одними из самых хорошо оснащенных в Пруссии. Для противодействия огненным стихиям с 1882 года на территории города существовало две пожарных дружины. В 1888 году они объединились.
В начале XX века у пожарной службы Гумбиннена появилось собственное здание на на Кёнигштрассе, 7 (ул. Победы). Примерно в это время серьёзные пожары случались на мельнице Пранга и фабрике Дингера. Немного позднее горели помещения Паласт-театра (здание в центре города не сохранилось) и Прядильной фабрики.
Тушение пожара в здании школы Фридрихшуле в1926 году.
Тушение пожара в здании на Магазиненплац в центре города в 1928 году.
Тушение пожара в здании на Магазиненплац в центре города в 1928 году.
Тушение пожара здания Палац-театра зимой 1929–1930 годов.
Тушение пожара здания Палац-театра зимой 1929–1930 годов.
Пожар на прядильной фабрике в 1936 году.
Пожар на Фромельтштрассе (ул. Северная) в 1936 году.
Очень много зданий было уничтожено пожарами после бомбардировок в 1944 году. Бороться с ними местные службы конечно уже не могли.
Владимир Летягин