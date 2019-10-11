Владимир Летягин

Гумбиннену не везло на пожары — горел город постоянно. Достоверно известно, что сгорел дом первого бургомистра города.В 1727 году уже существовала городская пожарная команда, которая имела вполне сносное по тем меркам оборудование. В городе повсеместно были вырыты специальные колодца для того, чтобы не было недостатка воды в случае пожара.В 1831 году горело здание областного окружного правительства, в результате чего было уничтожено много ценных документов по истории Гумбиннена. Было построено новое здание, но оно снова полностью выгорело при пожаре в 1864 году.Пожарные Гумбиннена считались одними из самых хорошо оснащенных в Пруссии. Для противодействия огненным стихиям с 1882 года на территории города существовало две пожарных дружины. В 1888 году они объединились.В начале XX века у пожарной службы Гумбиннена появилось собственное здание на на Кёнигштрассе, 7 (ул. Победы). Примерно в это время серьёзные пожары случались на мельнице Пранга и фабрике Дингера. Немного позднее горели помещения Паласт-театра (здание в центре города не сохранилось) и Прядильной фабрики.Очень много зданий было уничтожено пожарами после бомбардировок в 1944 году. Бороться с ними местные службы конечно уже не могли.