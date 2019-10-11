Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / Пожарные Гумбиннена
Информационный сайт города Гусева

Пожарные Гумбиннена

11 октября 2019, 18:17
Колонна автомобилей пожарной службы Гумбиннена. Фотография 1936 года.
Гумбиннену не везло на пожары — горел город постоянно. Достоверно известно, что сгорел дом первого бургомистра города.

В 1727 году уже существовала городская пожарная команда, которая имела вполне сносное по тем меркам оборудование. В городе повсеместно были вырыты специальные колодца для того, чтобы не было недостатка воды в случае пожара.


Пожарные Гумбиннена. Фотография 1936 года.


Сотрудники пожарной службы Гумбиннена. Фотография 1936 года.


Сотрудники пожарной службы Гумбиннена на параде в Кенигсберге. Фотография 1938 года.


Отряд юных пожарных Гумбиннена.

В 1831 году горело здание областного окружного правительства, в результате чего было уничтожено много ценных документов по истории Гумбиннена. Было построено новое здание, но оно снова полностью выгорело при пожаре в 1864 году.

Пожарные Гумбиннена считались одними из самых хорошо оснащенных в Пруссии. Для противодействия огненным стихиям с 1882 года на территории города существовало две пожарных дружины. В 1888 году они объединились.

В начале XX века у пожарной службы Гумбиннена появилось собственное здание на на Кёнигштрассе, 7 (ул. Победы). Примерно в это время серьёзные пожары случались на мельнице Пранга и фабрике Дингера. Немного позднее горели помещения Паласт-театра (здание в центре города не сохранилось) и Прядильной фабрики.


Тушение пожара в здании школы Фридрихшуле в1926 году.


Тушение пожара в здании на Магазиненплац в центре города в 1928 году.


Тушение пожара в здании на Магазиненплац в центре города в 1928 году.


Тушение пожара здания Палац-театра зимой 1929–1930 годов.


Тушение пожара здания Палац-театра зимой 1929–1930 годов.


Пожар на прядильной фабрике в 1936 году.


Пожар на Фромельтштрассе (ул. Северная) в 1936 году.

Очень много зданий было уничтожено пожарами после бомбардировок в 1944 году. Бороться с ними местные службы конечно уже не могли.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеКак развивался Гумбинненский футбол — победы и достиженияКак развивался Гумбинненский футбол — победы и достиженияО медицине в ГумбиненеО медицине в ГумбиненеНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре ГусеваНекрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
О
# 1Оставить комментарий

Каваллеристы Гумбиннена в Кёнигсберге, пожарка с лева

Гумбиннена в Кёнигсберге, пожарка с лева
Вчера, 18:48   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико