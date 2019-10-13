Фридрихшуле — визитная карточка Гумбиннена

Владимир Летягин

У истоков основания знаменитой Гумбинненской Фридрихшуле стоял губернатор Восточной Пруссии Николай Фридрих фон Корф, в то время, когда русская армия оккупировала близлежащие территории во время семилетней войны.Решение о строительстве школы было принято 17 ноября в 1760 году — Фон Корф поддержал инициативу Иоганна Фридриха фон Домхардта — президента Гумбинненской военной и гражданской палаты.На строительство школы были потрачены немалые денежные средства, половину из которых выделил фон Домхардт из средств Гумбинненского магистрата. Изначально школа была построена на том месте, где пока ещё стоит здание бывшего кинотеатра Мир.Здание Гумбинненской Фридрихшуле.Школа начала работу 24 мая 1764 года, однако годом основания считается 1763 год, когда было начато строительство.Обучение в школе строилось по привычным в те времена стандартам. Оно состояло из четырех курсов, не считая двух классов начального образования: Кварта, Тертиа, Секунда, Прима.На начальных этапах в школе обучалось порядка 200 человек. В последующем эта цифра возросла.В 1903 году Фридрихшуле переехало в новое здание, где сейчас располагается Колледж агротехнологий и природообустройства.Школа Фридрихшуле была настоящей визитной карточкой Гумбиннена. Там проходили обучение и работали многие известные люди Пруссии, такие, например, как Юлиус Арнольдт, Бернхард Тирш, Фердинард Грегоровиус, Фридрих Браман, Фриц-Рихард Шаудин, Вернер фон Браун и многие другие.