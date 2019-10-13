Фридрихшуле — визитная карточка Гумбиннена

Решение о строительстве школы было принято 17 ноября в 1760 году — Фон Корф поддержал инициативу Иоганна Фридриха фон Домхардта — президента Гумбинненской военной и гражданской палаты.
На строительство школы были потрачены немалые денежные средства, половину из которых выделил фон Домхардт из средств Гумбинненского магистрата. Изначально школа была построена на том месте, где пока ещё стоит здание бывшего кинотеатра Мир.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле. Фотография 1903 года.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле. Фотография 1930 года.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле. Фотография 1939 года.
Здание Гумбинненской Фридрихшуле. Фотография 1940 года.
Стадион Гумбинненской Фридрихшуле. Фотография 1913 года.
Школа начала работу 24 мая 1764 года, однако годом основания считается 1763 год, когда было начато строительство.
Обучение в школе строилось по привычным в те времена стандартам. Оно состояло из четырех курсов, не считая двух классов начального образования: Кварта, Тертиа, Секунда, Прима.
Вестибюль и лестничная клетка.
Бюст короля Фридриха на лестничной клетке.
Портрет генерала-фельдмаршала фон Гинденбурга и почетная доска с именами учителей и учеников, погибших в Первую мировую войну.
Почетная доска с именами учителей и учеников, погибших в Первую мировую войну.
Фреска Отто Хайхерта в актовом зале школы.
На начальных этапах в школе обучалось порядка 200 человек. В последующем эта цифра возросла.
В 1903 году Фридрихшуле переехало в новое здание, где сейчас располагается Колледж агротехнологий и природообустройства.
Школа Фридрихшуле была настоящей визитной карточкой Гумбиннена. Там проходили обучение и работали многие известные люди Пруссии, такие, например, как Юлиус Арнольдт, Бернхард Тирш, Фердинард Грегоровиус, Фридрих Браман, Фриц-Рихард Шаудин, Вернер фон Браун и многие другие.
Учитель и ученики второго учебного года. Справа в белой матросской рубашке Вернер фон Браун, будущий исследователя ракет. Фотография 1919 года.
Учительская коллегия и директор Артур Цвалин шестой слева в первом ряду. Фотография 1930 года.
Спектакль учеников школы на античную тематику. Фотография 1925 года.
Концерт в актовом зале школы к 100-летию со дня смерти композитора Франца Шуберта. Фотография 1928 года.
Владимир Летягин